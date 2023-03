Partijen kritisch op deelname Tata Steel en Shell aan netwerkclub AEB: ‘Je staat voor lul als gemeente’

Exterieur van Shell Moerdijk. De multinational maakt deel uit van de Amsterdam Economic Board, tot ongenoegen van Groenlinks, Partij voor de Dieren en Volt. Beeld ANP

“Je hebt als gemeente allemaal doelstellingen over verduurzaming, maar vervolgens heb je bedrijven in de Amsterdam Economic Board (AEB) zitten die zich daar totaal niet aan houden.” Het was een opvallend felle interruptie van Volt-fractievoorzitter Juliet Broersen woensdagmiddag in de raadscommissie Economische Zaken. “Excuses voor mijn taalgebruik, maar je staat voor lul als gemeente.”

Steen des aanstoots is de samenstelling van de Amsterdam Economic Board, een netwerk van organisaties onder voorzitterschap van burgemeester Halsema, waar wordt gesproken over de toekomst van de metropool Amsterdam. Daarin zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, maar ook bedrijven zoals Shell en Tata Steel. Ook Schiphol is een partner van de AEB.

Milieuorganisaties

Naast Broersen (Volt) waren ook Elisabeth IJmker (coalitiepartij GroenLinks) en Judith Krom (Partij voor de Dieren) zeer kritisch. Andere partijen, waaronder coalitiepartijen D66 en PvdA, hielden zich afzijdig. In een eerdere brief aan de raad riepen onder meer milieuorganisaties Greenpeace en Extinction Rebellion de raad al op de deelname van vervuilende bedrijven in de AEB op te zeggen.

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) verdedigde de samenstelling van de netwerkclub. “Iedereen die in de board zit moet de doelen waar we naartoe bewegen onderschrijven. En ja, Tata Steel en Shell hebben een gigantische voetafdruk. Wij denken dat je juist met ze moet praten, omdat we willen verduurzamen en daar alle partners voor nodig hebben, ook de ergste vervuilers.”

GroenLinks-raadslid IJmker was daar echter niet van overtuigd. “Wat heeft het nou concreet opgeleverd dat ze meepraten? De gemeente kan ook op andere momenten met ze praten, waarom moet dat in deze club?"

Circulair gemaakte kleding

Ze refereerde daarnaast aan een recent gesprek dat de raad voerde met het Amsterdam Economic Board, waarin ze vroeg naar concrete resultaten. “Daar werd als voorbeeld genoemd dat medewerkers van Shell nu circulair gemaakte kleding dragen. Daar gaan we de strijd toch niet mee winnen?”

Wethouder Mbarki: “Kijk, het is een politieke keuze, maar hier hebben we voor gekozen. Natuurlijk kunnen we als board gezamenlijk kijken of we partijen eruit kunnen gooien, maar hebben we dan de wereld veranderd? Nee, en dat is wel wat moet gebeuren.”

Wel zei de wethouder meer maatschappelijke instellingen in de board te willen, zoals nu bijvoorbeeld stichting Studiezalen. IJmker hoopt dat daarmee een oude belofte uit het coalitieakkoord van 2018 alsnog gerealiseerd kan worden. Daarin stond dat de Amsterdam Economic Board moet worden omgevormd tot de Social and Economic Board.

Het laatste woord is nog niet gezegd over dit onderwerp, dat in de gemeenteraad nog verder besproken zal worden.