Partijen in zaak liquidatie broer Nabil B. extra beveiligd en afgeschermd

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp behandelt het gerechtshof woensdag de zaak in hoger beroep rond de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Beeld Dingena Mol

Het proces is dan ook in de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

In de zaal zijn geen rechtbanktekenaars toegelaten en geen televisiecamera(‘s) of microfoons. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft daartegen bezwaar gemaakt.

Het gerechtshof roept de media op de naam van bijvoorbeeld de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) niet te vermelden. De voorzitter sprak abusievelijk zelfs van ‘een verbod’, maar dat is in de Nederlandse rechtsstaat ondenkbaar.

Nummers

De nabestaanden die hun spreekrecht zullen uitoefenen, worden aangeduid met nummers. Evenals tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank zitten zij niet in de rechtszaal, maar op een andere locatie, met een videoverbinding.

Advocaat Richard Korver van enkele nabestaanden maakte bezwaar tegen het gegeven dat zijn naam wel werd genoemd, terwijl de namen van anderen worden afgeschermd.

Advocaat Christian Flokstra van verdachte S. liet aan het begin van de zitting weten zelf geen bezwaar te hebben tegen vermelding van zijn naam en geluidsopnamen van zijn stem, maar zijn cliënt wil niet opgenomen worden.

Camera

Flokstra vroeg ook om ‘enige controle’ in de ruimte waar de nabestaanden van Reduan B. De voor hen gestreamde beelden uit de rechtszaal op afstand bekijken, omdat de camera die deze beelden maakt Andy S. recht van voren filmt.

Het dossier op grond waarvan S. van de rechtbank in januari 20 jaar cel kreeg opgelegd (en niet de 28 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist), is maar heel summier uitgebreid.

Nieuw bewijs dat hij moet hebben geweten dat hij met Reduan B. de onschuldige broer van een kroongetuige vermoordde – en daarmee een aanslag op de rechtsstaat pleegde – is niet aan de stukken toegevoegd. S. zegt in het geheel niet te hebben geweten wie hij doodschoot, op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord.

De strafeis zou in de middag worden uitgesproken.