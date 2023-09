Partij voor de Dieren hengelt naar visverbod in de stad, maar politieke collega’s willen niet happen: ‘Dit is structureel extra werk’

Het debat over de hengelsport trekt donderdag veel bezoekers. Beeld Het Parool

Niet alle 14.000 leden van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) zijn donderdag naar het stadhuis getrokken, maar de oploop is groot. In en rond de commissiezaal hebben tientallen vooral mannelijke hengelsporters een stekkie veroverd vanwege een politiek debat over de toekomst van de Amsterdamse hengelsport.

Aanleiding is een voorstel van de Partij voor de Dieren voor een hengelverbod in de Amsterdamse wateren. Om precies te zijn wil de partij geen verlenging van de pachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging, die op 31 juli 2024 afloopt. Zij wordt daarin gesteund door onder meer het comité Dierennoodhulp, dat woensdagmiddag een oproep aan de raad stuurde: ‘Vissen ervaren pijn en angst. Bij een diervriendelijk Amsterdam past het vangen van vissen van niet.’

‘Vissen is vrijheid’

Maar zegt visgids Juul Steyn die donderdag komt inspreken: “Vissen is vrijheid, aan de waterkant is iedereen gelijk. Het sociaal-maatschappelijke belang van de hengelsport is nauwelijks te overschatten.” Cabaretier en hobbyvisser Hans Sibbel: “Vissen verdwijnen massaal in het voer voor onze huiskat. Ik denk dat als vissen mochten kiezen tussen even aan de hengel of in het kattenvoer, dan zou de uitslag Noord-Koreaans zijn.”

In de huidig afspraken met de gemeente draagt de hengelsportvereniging zorg voor het waterbeheer. Judith Krom (PvdD) wil dat de zorgplicht voor het water en het onderwaterleven in Amsterdam bij de gemeente komt te liggen. Het geld dat daarvoor nodig is, wil zij ophalen door geld dat geïnvesteerd wordt bij de Nota Varen (onder meer handhaving op boten) over een langere periode te spreiden waardoor er nu geld kan worden vrijgemaakt.

Toch lijkt de Partij voor de Dieren bot te vangen, omdat de coalitiepartijen het voorstel niet steunen. Volgens GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen, die erop gewezen wordt dat in het verkiezingsprogramma staat dat pachtvergunningen voor visserijverenigingen moeten worden afgebouwd, is de financiële dekking onvoldoende. Marja Lust (D66) zegt als liberale partij mensen de vrijheid te willen geven hun hobby te kiezen.

Foto’s van snoek

PvdA, de grootste partij van de stad, zegt niet principieel voor vissen te zijn, maar raadslid Geert Noordzij hamert wel op de sociale cohesie die ontstaat rond hengelsport. “Er hoeft niet per se gevist te worden van mij, maar als we het over dit onderwerp hebben dan moeten we het ook daarover hebben.”

Hij wil eerst verder in gesprek met de hengelsporters. Krom: “Jullie vinden het goed om dieren pijn te doen, zolang er maar een gezellige kop koffie bij zit.”

Ook wethouder Pels (Dieren) blijft bij de eerdere reactie vanuit het college dat het zelf in beheer nemen van wateren leidt tot extra kosten en extra ambtelijke capaciteit. “Dat leidt tot structureel extra werk en we moeten ook prioriteiten stellen.”

Het college wil daarom het pachtcontract verlengen met de hengelsportvereniging en extra afspraken maken over onder meer dierenwelzijn.

Het is niet de eerste keer dat een visverbod op de agenda staat. De Partij voor de Dieren begon er al over in 2014. Toen werd de partij alleen gesteund door GroenLinks. Bijna negen jaar later komt er alleen steun van onafhankelijk raadslid Jazie Veldhuyzen (voormalig Bij1). Tot opluchting van de sportvissers buiten de zaal, waar ondertussen de telefoons gretig rondgaan met plaatjes van recent gevangen brasems en snoeken.

Bij de eerstvolgende raad wordt gestemd over het voorstel.