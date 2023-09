Paroolverslaggever Ton Damen (1958-2023) was beleefd, charmant en voor de duvel niet bang

De verslaggever op de vouwfiets, de schrik van menig woordvoerder, superieur telefoneur. Ton Damen schreef bijna 35 jaar voor Het Parool. Dinsdag overleed hij.

Ton Damen (65) was een deftige man. Je kon hem uittekenen in pak, chic chokertje om de hals gewikkeld. En hij was charmant: iemand die oprecht geïnteresseerd vroeg naar het wel en wee van collega’s, en redacteuren met weekenddienst slagroomsoezen kwam brengen.

Maar hoe voorkomend de Paroolverslaggever ook was, het was geen type dat lastige gesprekken meed om de sfeer maar niet te bederven, zegt collega Hanneloes Pen. “Dan moet ik gelijk denken aan die tirade van Eberhard van der Laan. Ik kan nog steeds niet geloven wat Ton toen zei.”

Woest

In 2013 had Damen onthuld dat de gemeente Joodse Amsterdammers na de Tweede Wereldoorlog rekeningen stuurde voor niet betaalde erfpacht, terwijl ze ondergedoken of in een concentratiekamp hadden gezeten. Burgemeester Eberhard van der Laan wilde vervolgens 10 miljoen euro schenken aan de Joodse gemeenschap als collectief, bijvoorbeeld voor het Holocaust Namenmonument, in plaats van individueel uit te zoeken wie er recht had op geld.

Pen: “De Joodse gemeenschap was helemaal niet blij met die manier van compenseren, wisten wij. Ton regelde in 2016 dat wij in de ambtswoning mochten komen om de kritiek te bespreken. Wij zitten daar net op de bank, zegt Ton met uitgestreken gezicht: ‘Nou, wij hebben gehoord dat men vindt: dat is twee keer jatten van de Joden.’ Van der Laan werd wóést, de stoom kwam uit zijn oren. Dat was natuurlijk een ontzettende belediging, helemaal voor een man wiens ouders in het verzet hadden gezeten.”

De twee moesten direct vertrekken. “Terwijl de burgemeester ons de trap af begeleidde naar de voordeur, brieste hij: ‘Dit interview is nú afgelopen.’ Waarop Ton rustig zei: ‘Nee hoor, het interview is pas voorbij als ik de deur achter me dichttrek.’”

Die onverschrokkenheid typeert Damen, zegt Pen. “Jeetje, dacht ik. Die man is voor de dúvel nog niet bang.”

Verbetenheid

Ton Damen maakte zijn eerste journalistieke meters bij Het Vrije Volk. Het krantenwereldje was hem niet onbekend: zijn vader was adjunct-hoofdredacteur en later directeur van de Volkskrant.

Bij Het Parool begon hij in 1987 als bureauredacteur, hij zat nog even bij de parlementaire redactie, maar voelde zich vooral senang op de economieredactie. Daar begon in 1992 het nieuwsjagen en bellen, véél bellen. Damen telefoneerde graag, lang en luid, later meestal op de speaker. Dat de hele redactie kon meegenieten, deerde hem niet. Hij was nou eenmaal een ‘superieur telefoneur’, zoals zijn oud-chef Kees Tamboer hem doopte.

De euro die voor Nederland een verkeerde instapkoers had gekregen, directeuren van woningcorporaties die zich mooie woningen toe-eigenden: Damen stortte zich het liefst op cijfers en stenen. Later, op de Amsterdamse redactie, ontstond de kameraadschap met Hanneloes Pen. Ze vonden elkaar in verhalen, zoals die over de Joodse erfpachtgelden, maar banjerden net zo lief door Nieuw-West om te schrijven over schimmelige huurwoningen. “Ze waren een van de meest illustere duo’s die de krant ooit heeft gekend,” zegt hoofdredacteur Kamilla Leupen. “Met beleefdheid en charme aan de ene kant, en verbetenheid en duivelse overtuigingskracht aan de andere kant.”

Niet met zich sollen

Nee, confrontatiemijdend was Ton Damen niet – zeker niet als het zijn artikelen betrof. Hij had een bloedhekel aan communicatielieden die probeerden hun bedrijf, directeur of wethouder nét iets voordeliger in de krant te krijgen dan hij terecht achtte. Wilde iemand een quote aanpassen die exact zo op zijn opnameapparaatje stond? Dacht het niet.

“Ton was een fenomeen als het ging om de omgang met woordvoerders,” zegt Paul Vugts, die 25 jaar geleden bij Het Parool begon als misdaadverslaggever. “Hij vond: gezegd is gezegd. Autoriteiten moesten niet zeuren, daarin was hij onbuigzaam. Als hij ruzie kreeg over een stuk, dan was dat een feest om naar te luisteren.”

Ton Damen was inderdaad vaak nogal een lastpak, geeft Bartho Boer toe, die jarenlang woordvoerder was van burgemeester Van der Laan en alle gemeentewoordvoerders aanstuurde. “Op het stadhuis wist iedereen: als Ton Damens naam op je telefoon verschijnt, is het opletten geblazen. Maar je wist wel waar je aan begon als je hem aan de lijn kreeg. Om de hete brij heen draaien of onzin verkopen, kon je wel vergeten.”

Boer kan zich een van hun eerste pittige discussies nog goed herinneren. “Ton zei: ‘Ik ben er niet om dingen op te schrijven die jóú goed uitkomen. Als Boeing een vliegtuig maakt met 100.000 schroeven, dan schrijf ik over die éne schroef die loszit. Ook al zitten de andere 99.999 wel vast’.” Lachend: “Daar kon ik natuurlijk weinig tegenin brengen.”

En zo afschuwelijk was hun omgang nou ook weer niet: later bloeide er een hechte vriendschap op. “Die strenge kant van hem was puur professioneel. Verder was Ton ook gewoon een heel slimme man met wie het ontzettend leuk praten was.”

Ongezien online

Damen was een kei in het opbouwen van een netwerk. Hij doorkruiste de stad op zijn vouwfiets (zijn favoriete vervoersmiddel, want die ging zo lekker de tram in), knoopte praatjes aan met Jan en alleman, en krabbelde naam en telefoonnummer in zijn piepkleine kladblokje. Ook onderhield hij jarenlang contact met mensen die al lang uit functie waren, voor je weet maar nooit. Zo kwam hij veel nieuws op het spoor.

Een paar jaar geleden sloot hij zich aan bij het jonge ploegje onlineredacteuren. Hij schreef nog steeds over vastgoedbazen en woningcorporaties, maar vond het interessant om over nieuwe ontwikkelingen te praten en hij genoot van zijn rol als nestor tussen de jonkies.

Ook mooi meegenomen: zo kon hij zijn (meestal vrij lange) artikelen soms ongezien op de site krijgen. Paul Vugts: “In het pitchen van verhalen was Ton een ramp, waardoor chefs soms niet goed begrepen wat er belangrijk aan een verhaal was, en het weigerden of uitstelden. Online werd destijds minder in de gaten gehouden, en zo kon hij zijn stukken op zijn manier publiceren.”

Copieuze maaltijd

Ton Damen leefde voor het nieuws: tíkken moest hij, van ’s ochtends tot ’s avonds en in het weekend. Enige onmatigheid was hem sowieso niet vreemd. Kwam je voor een vlug biertje langs in zijn woning op het Funenpark, dan stond er ineens een copieuze maaltijd van vier gangen voor je neus. Een korte correspondentie per WhatsApp mondde al snel uit in ellenlange epistels.

Damen was al een tijd ziek – darmkanker. Maar ook de laatste jaren kon hij het schrijven niet laten. Hij schreef over de zoektocht naar zijn biologische moeder en publiceerde – nadat hij begin dit jaar tot ieders stomme verbazing was opgenomen in een hospice én weer ontslagen – Het Gezelschapsspel Kanker.

De boekpresentatie vond begin juli plaats in een afgeladen personeelsruimte van het OLVG. Daar vertelde hij kort over zijn ziekte, inclusief zijn typerende zelfspot. “Ik heb die ziekte nu al zes jaar, en het is slepend. De ene keer lijk ik op Grapperhaus, daarna op Stalin, dan weer op Arthur Docters van Leeuwen.”

Maar hij was ook serieus. Oud-collega’s hielpen hem bij het schrijven en corrigeren, terwijl zijn stiefzoon zijn benen masseerde en hij daardoor zelfs weer kon lopen. “Zonder mijn familie en vrienden was ik niks.” Hij sloot af met muziek en een dans – want naast schrijven deed hij haast niets liever dan dansen met zijn Georgische vrouw Ellen.

Na dat boek begon hij deze zomer weer een nieuw schrijfproject: een tweewekelijks blog over zijn dagelijks leven met kanker. Daarin kondigde hij met grote vreugde aan dat zijn zoon Thomas binnenkort een kind krijgt, en hij voor het eerst opa zou worden.

Brief aan kleinkind

In een ontroerende brief aan zijn ongeboren kleinkind fantaseerde Damen over alle leuke dingen die hij samen zou willen ondernemen. Onder poedersuiker bedolven poffertjes met roomboter eten, met blote voeten langs het IJmeer wandelen, bramen plukken en samen in de regenplassen springen. ‘Jij kijkt me vragend aan. Dan spring ik midden in de plas. (...) Na drie keer zie jij er ook de lol van in, en springen we precies tegelijk in de plas’.

Ook al wist Damen dat hij zijn kleinkind nooit zou ontmoeten, het nieuwe leven maakte zijn eigen verlies meer dan goed, zo schreef hij – rasoptimist als hij was. ‘Je weet natuurlijk wel dat we dit niet samen kunnen doen omdat jij later bent geboren dan opa leeft. Maar dat geeft niks. Dat is helemaal niet erg. Jij hebt zoveel opa’s, oma’s, neefjes en nichtjes, dat die alle leuke dingen die opa heeft bedacht met jou gaan doen’.