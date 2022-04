Parooljournalist Ton Damen met Heldenspeld geëerd

Ton Damen. Beeld Floris Lok

“Als je het mij 30 jaar geleden had gevraagd, had zo’n speld niet gehoeven,” zegt Damen. “Maar als je dan op zo'n manier erkenning krijgt voor je werk voor de stad, vind je het toch leuk.”

Dat Moorman de speld kwam uitreiken was ook wel bijzonder, erkent hij. “Haar eerste interview in de krant heb ik gedaan. Ik heb haar leren kennen toen nog niemand wist wie zij was. En nu is ze voor veel mensen toch de droompoliticus van de stad.”

Moorman noemde Damen in haar speech een ‘authentiek journalist’. “Notitieblokje in de aanslag, nieuwsgierig en gedreven. Niet door scoops, effectbejag, de kick van mensen in het nauw of zelfs ten val te brengen. Maar door de diep gevoelde noodzaak om op te komen voor Amsterdam en haar inwoners.”

Damen bracht volgens de wethouder ‘in kaart wat er speelde, controleerde de macht en stelde voortvarend problemen aan de kaak’.

Damen begon 35 jaar geleden met schrijven voor Het Parool. Hij deed onder andere verslag van de Bijlmerramp, maar was ook bij de lancering van de Nederlandse astronaut André Kuipers met een Russische Sojoez in Kazachstan. Gevraagd naar zijn grootste primeur: “In 2005 publiceerde ik dat de gulden de verkeerde instapkoers had voor de euro. Het was er de oorzaak van dat de huizenprijzen in 1998 en 1999 meer dan twintig procent stegen.”

Ook onthulde hij samen met collega Hanneloes Pen, met wie Damen samen talloze artikelen heeft geschreven, dat de gemeente Amsterdam Joden na de Tweede Wereldoorlog een aanslag stuurde voor niet betaalde erfpacht in de jaren dat zij in een concentratiekamp hadden gezeten. “Dat werd toen wereldnieuws,” vertelt Damen. “Wereldwijd schreven kranten daarover.”

Damen vreest vooral het ‘wij-gevoel’ bij de krant erg te gaan missen. “Dat is Het Parool, ik voelde mij helemaal thuis tijdens mijn afscheidsborrel.”

Helemaal stilzitten gaat Damen, die ongeneeslijk ziek is, voorlopig nog niet. Hij heeft onlangs van zijn uitgever te horen gekregen dat een boek waaraan hij werkt, gepubliceerd gaat worden. Waar het over gaat? “Vorig jaar ben ik 63 geworden en ben ik er via een dna-test achter gekomen dat ik nog een halfzus heb. En achteraf gezien bleken we elkaar door onze werkzaamheden al te kennen.” Meer wil Damen er nog niet over kwijt.