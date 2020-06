Parool lanceert podcast over Taghi: ‘Zijn bloeddorst is ongekend’

In De Taghi Podcast praat presentator Corrie Gerritsma met Paul Vugts over de jeugd van Taghi, hoe hij groot is geworden in het criminele milieu, het proces Marengo en de impact van de liquidaties van advocaat Derk Wiersum en de broer van de kroongetuige op onze rechtsstaat.

In de eerste aflevering schetst Paul Vugts een beeld van Taghi’s opkomst. De vwo-scholier sloot zich als tiener aan bij de jeugdbende Bad Boys en belandde in de kleine criminaliteit. Vugts: “Hij was eerst een onderkruiper in die groep, dealde een beetje hasj op straat. Hij werd door oudere jongens weleens in elkaar getrapt. Maar de figuren die daar toen de baas waren, spelen nu een ondergeschikte rol in zijn organisatie.”

Hoe Taghi zich ontwikkeld heeft van straatcrimineel tot machtige speler in de drugshandel komt ook aan bod. Vugts: “Hij is buiten het zicht van justitie en recherche groot geworden. Hij begon met het opzetten van hasjlijnen tussen Marokko en Spanje, maar verving die hasj later door cocaïne.”

Over de ongekende bloeddorst van Taghi: “Iedereen die ook maar iets heeft gezegd tegen de politie of in het milieu over hem of zijn groepering, die moet dood. En als hij die niet kan bereiken, dan pakt hij wel familie. Die grimmigheid kenden we nog niet in Nederland.”

