Parkje naast Haarlemmerpoort dreigt te verdwijnen

Je kunt Paul Gofferjé zomaar een heel klein beetje pissig krijgen als je hem die ene, misschien nogal domme vraag stelt: wat de Amsterdammer er eigenlijk aan heeft, dat er achter een enorme houten schutting, tussen een betonnen wand en een huizenblok een postzegelparkje ligt te liggen? "Wat de mensen eraan hebben? Bedenk eens wat de vogels eraan hebben!"



In de 'mensgerichte stad' die Amsterdam is, is het stiekem best verfrissend, een volledige focus op de natuur. Want er mogen dan parken zijn, groot en klein: het lapje grond waarvoor de 86-jarige Gofferjé zich met alles wat hij in zich heeft opwerpt als beschermheer, is gericht op vliegende dieren en vooral dus uitermate minuscuul. Breed: 18 meter. Diep: 50 meter.



Tussen Haarlemmerplein en Singelgracht ligt het, ingeklemd door een talud met zes sporen en een voormalige brandweerkazerne. En heel parkachtig doet het ook al niet aan. Er staan struiken, twijgjes en hoog opschietend gras. Op de betonnen muur hebben graffitiartiesten hun handtekeningen achtergelaten. En inderdaad: vogels vliegen af en aan.



Ontbrekende schakel

Laat het toch gewoon met rust, zegt Gofferjé, die al twintig jaar pal naast het landje woont dat Paardenwei heet. Hij doelt daarmee op het voornemen van de gemeente om, zoals het zich laat aanzien, precies op en over deze postzegel de aanloop van een fietsbrug te bouwen.



Zo'n oversteek zou een ontbrekende schakel zijn in de wens om doorgaand fietsverkeer in de toekomst niet meer door de propvolle Haarlemmerstraat te leiden maar achterlangs, door de Haarlemmer Houttuinen.