Parkeren met een handicap: regels zijn in elke stad anders

Alle administratieve rompslomp voor mijn dochter? Zo'n 200 uur per jaar Marcel Kolder, vader van Mayim (20)

In Amsterdam moet iemand zich daar wel eerst apart via een registratiesysteem voor aanmelden. Dit is in 2011 besloten, nadat de kaart veelvuldig uit auto's werd gestolen en de fraude steeds groter werd. De kaart ligt nu niet meer onder de ruit, maar wordt digitaal via het kenteken gescand.



Nieuwe regels

Per 1 maart zijn daar nog eens nieuwe regels bijgekomen. Gehandicapte bezoekers krijgen een parkeervergunning met 'vast kenteken' of 'wisselend kenteken'. Vast kenteken betekent dat de kaart op één auto geregistreerd staat. Dat kan alleen als de houder ook de bestuurder is. Maar voor Mayim, die zelf geen auto op haar naam heeft, geldt de wisselende variant. Bij elk bezoek aan Amsterdam moet zij zich apart telefonisch of online aanmelden.



"Het voelt als straf. Alsof we boeven zijn die zich elke keer moeten melden," zegt Marcel. "De ambtenaar die dit bedacht heeft is niet kwaadwillend, maar het zijn nog meer regels." Hij doelt op de '200 uur per jaar' die hij al kwijt is aan 'administratieve rompslomp' rondom zijn dochter. "Uren die ik ook kan besteden aan de zorg of ons sociale leven. We moeten af en toe naar het ziekenhuis, de VU of het AMC. Als we daar blijven slapen, moeten we ons de volgende dag weer registreren. Elke 24 uur," gaat Marcel verder. De 'spontaniteit' gaat ervan af en het voelt het alsof de gemeente meekijkt.