Parkeren is het duurst in Amsterdam

In de afgelopen vijf jaar heeft 80 procent van de 36 grootste winkelsteden de parkeertarieven op straat verhoogd. Dat blijkt uit cijfers die Detailhandel Nederland vrijdag heeft gepresenteerd.



In de Drentse hoofdstad Assen stegen de tarieven in verhouding met 60 procent het meest. Daar betalen parkeerders nu maximaal 2,40 euro per uur.Het gemiddelde tarief voor parkeren op straat liep op van 2,31 tot 2,61 euro.



Andere grote stijgers zijn Haarlem (53 procent), Zaanstad (34 procent) en Rotterdam (33 procent).



In Amsterdam is parkeren het duurst met een tarief dat kan oplopen tot 5 euro per uur. Andere steden waar het relatief duur is om te parkeren op straat zijn Utrecht, Haarlem en Rotterdam.



'Onverantwoord'

Detailhandel Nederland noemt de stijging van de parkeertarieven onverantwoord.



"Goed parkeerbeleid is het visitekaartje van de stad. Het is daarom onbegrijpelijk dat de parkeertarieven elk jaar weer door gemeenten worden verhoogd. Assen kent bijvoorbeeld een torenhoge winkelleegstand. Het is dan ook schandalig dat juist deze gemeente besloot de parkeertarieven ongenadig te verhogen'', meent Dolf Kloosterziel van de winkeliersorganisatie.