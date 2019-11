Parkeren in het OLVG Oost: ziek, zwak en dan ook nog eens blut

Te duur, exorbitant en belachelijk. Patiënten en bezoekers van het OLVG Oost beklagen zich over de soms honderden euro’s die ze kwijt zijn om de garage van het ziekenhuis te mogen gebruiken.

De ene auto is nog niet vertrokken of er staat al een andere klaar om de plek in te nemen. Het is druk in de parkeergarage van het OLVG Oost. Hoewel het openbaar vervoer zo geregeld is dat tram 1 voor de deur van het OLVG stopt, is het voor veel mensen alsnog een noodzaak met de auto te komen.



Veel van de mensen in de ziekenhuisgarage zijn slecht ter been of komen iemand ophalen die dat is. De 65-jarige Ed van de Broek en zijn vrouw, die hun auto net hebben neergezet, komen zeker twee keer per week met de auto naar het ziekenhuis.

“We betalen 6 euro per uur terwijl een bezoek soms wel vier uur duurt. Het is schandalig dat we honderden euro’s per maand aan parkeergeld kwijt zijn.”

Veel bezoekers vinden het oneerlijk dat de garages van ziekenhuizen dezelfde tarieven hanteren als buiten op straat. Jan Dijkzeul (56) heeft net zijn vrouw opgehaald en begeleidt haar naar de auto. Volgens hem mogen de parkeerprijzen goedkoper.

“Wij komen uit Purmerend en zijn toch bijna twintig uur per week in het ziekenhuis. 2 euro per uur zou dan een redelijker prijs zijn.”

Oplossing

Shabana Siddique-Ameen (49), die haar dochter en schoonmoeder de afgelopen maanden dagelijks naar het ziekenhuis moest brengen, denkt dat garages van ziekenhuizen bomvol zouden zijn als de prijzen daalden.

“Eerst was ik van mening dat de hele garage gratis zou moeten zijn, maar nu besef ik dat het hier dan gevuld is met auto’s van mensen die hier niet eens hoeven te zijn.”

Volgens Siddique-Ameen zou het een goede oplossing zijn om patiënten die langer dan twee weken in het ziekenhuis moeten verblijven minder parkeerkosten te laten betalen. “Toen mijn schoonmoeder naar het ziekenhuis moest, betaalde mijn man wel 150 euro voor drie dagen. Dat vind ik te duur.”

Volle mep

Voor Eloy Miguelez (78) en zijn vrouw is het een geluk bij een ongeluk dat ze in het bezit zijn van een invalidenkaart, waardoor zij geen parkeerkosten betalen. Maar volgens het paar zijn de prijzen bespottelijk voor de mensen die wel de volle mep moeten betalen.

“Wij komen hier meerdere keren per week en zonder invalidenkaart waren ook wij honderden euro’s kwijt.”

Volgens Miguelez zijn mensen in een zwakke positie nu de dupe van de hoge parkeerkosten. “Het is niet dat mensen hier komen omdat ze hier graag willen zijn. We komen hier niet om feest te vieren.”

Parkeertarieven per uur, in euro’s: