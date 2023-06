Parkeren in Amsterdam wordt duurder: dit zijn de nieuwe parkeertarieven per 3 juli

Parkeren in Amsterdam wordt per 3 juli duurder. Beeld Harold Versteeg/ANP

Uurtarieven omhoog

Parkeren per uur wordt duurder, met 0,20 tot 0,50 cent meer, afhankelijk van het stadsdeel. Het hoogste tarief à la 7,50 per uur geldt nu voor een deel van het centrum, dat blijft zo. Ook het tarief in Weesp verandert niet.

In een deel van Buitenveldert gaat het tarief van 2,50 omhoog naar 3,90 per uur. Het gaat om Zuiderhof, Buitenveldert West-midden, de Klenckebuurt en een deel van de Gelderlandpleinbuurt.

Ziehier de kaart van de tarieven voor straatparkeren.

Tijden betaald parkeren verlengd

Voortaan geldt in stadsdeel Centrum 24 uur per dag betaald parkeren. Dat betekent dat er ook voor de Oostelijke Eilanden op zondag betaald parkeren zal gelden.

De eindtijd van betaald parkeren gaat in delen van Oost en Zuid van 21.00 uur naar 00.00 uur. Het gaat om de Dapperbuurt, Transvaalbuurt en de Indische Buurt, de Schinkelbuurt, Willemsparkbuurt, Apollobuurt, Stadionbuurt, Prinses Irenebuurt en de Rivierenbuurt.

De eindtijd van betaald parkeren gaat in de Kolenkitbuurt in West van 19.00 uur naar 21.00 uur.

Op zaterdag gold in Buitenveldert en op de Zuidas nog geen betaald parkeren, maar ook daar komt verandering in. Voortaan betaal je hier tussen 09.00 uur en 00.00 uur een tarief van 2,80 per uur.

Alle precieze tijden voor betaald parkeren zijn hier te zien.

Uitbreiding uren bezoekersregeling

De gemeente schrijft het belangrijk te vinden dat bezoekers met de auto naar Amsterdam kunnen komen. Daarom wordt de bezoekersregeling uitgebreid van 120 uur naar 150 uur per kwartaal. Hiermee kan visite met 65 procent korting parkeren. Er gelden drie uitzonderingen:

1) In Geuzenveld is de korting 100 procent.

2) In stadsdeel Centrum 3 en 4 (Oostelijke Eilanden en Plantagebuurt en omgeving) is de korting 35 procent.

3) In de rest van Centrum (Centrum 1 en 2) is er geen bezoekersregeling.

Afschaffing week- en maandkaarten

Week- en maandkaarten zijn na 3 juli niet meer verkrijgbaar. Voor langdurig parkeren op straat in Amsterdam kan er dus geen korting meer worden verleend op het parkeertarief. De dagkaart en de ondernemersjaarkaart blijven wel beschikbaar.

