Parkeerterrein Bos en Lommer afgesloten vanwege overlast

Omwonenden worden er geïntimideerd, er zijn klachten over geluidsoverlast en zwerfvuil. Vrijwel dagelijks krijgen bewoners hier mee te maken en de overlast duurt soms tot diep in de nacht.



Daarnaast was er niet lang geleden een schietpartij in de buurt en werden twee politieauto's in de fik gestoken. Bewoners zouden bang zijn dat dit weer gebeurt.



Volgende week worden er borden geplaatst met de mededeling dat auto's van het parkeerterrein naast het Wachterliedplantsoen af moeten. Vlak daarna wordt het terrein afgesloten met betonblokken. Dat staat in een brief van stadsdeel West aan de bewoners.



Buurtenquête

Het idee voor het opheffen van de parkeerplaats en het vinden van een andere invulling voor het terrein, kwam voort uit een enquête onder buurtbewoners. Daaruit bleek ook dat een groot deel zich daar vooral 's avonds en 's nachts niet veilig voelt door onder meer drugsoverlast en crimineel gedrag. Ook werden bewonersbijeenkomsten georganiseerd om na te denken over een oplossing.



Eerder werden al andere maatregelen getroffen om de overlast tegen te gaan. Zo gaan straatcoaches en handhavers regelmatig in gesprek met de personen die zich op de parkeerplaats ophouden, en surveilleert de politie regelmatig. Die treft echter geen overlast aan, omdat het kalm blijft bij het zien van een uniform. Ook is extra verlichting geplaatst.



De effecten van het afsluiten van het parkeerterrein worden de komende tijd aangekeken, deze zomer volgt een beslissing over een definitieve oplossing.