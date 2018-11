Parkeertarieven fors omhoog: stijgingen tot 100 procent

Het Amsterdamse stadsbestuur hoopt met de forse verhoging van het parkeertarief mensen te ontmoedigen de auto te pakken, zegt PvdA-wethouder Sharon Dijksma.



De verwachting is dat hierdoor duizend parkeerplaatsen minder nodig zijn in het centrum. De verhoging van de tarieven, per april 2019, moet leiden tot ­33 miljoen euro extra inkomsten. Die worden ingezet om openbaar vervoer en de fiets te stimuleren en de stad autoluwer te maken.



Meer betalen voor parkeren 'helpt Amsterdammers en bezoekers om bewustere keuzes te maken welk vervoermiddel zij kiezen en hoe zij omgaan met schaarse openbare ruimte', schrijft het stadsbestuur donderdag aan de gemeenteraad.



Waterbedeffect

De nieuwe tariefgebieden zijn overzichtelijker dan het huidige systeem. Het tarief wordt naarmate de afstand tot het centrum toeneemt trapsgewijs steeds 1,50 of 1 euro goedkoper.



De stevigste verhogingen zijn te zien in De Pijp, rond de Zuidas en in een aantal wijken in West zoals de Bellamybuurt en de Staatsliedenbuurt. Hier gaan bezoekers 6 euro per uur betalen, terwijl dat voorheen 3 of 4 euro was. Ook in de Dapperbuurt en de Diamantbuurt stijgen de prijzen soms met wel 100 procent. In de Indische Buurt gaat het om een stijging van 75 tot 85 procent.