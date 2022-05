Parkeerplekken bij Singelgracht maken plaats voor wandelboulevard

Een oude wens van een groene wandelboulevard tussen het Tropenmuseum en het Haarlemmerplein lijkt toch werkelijkheid te worden. De plannen voor de eerste 500 meter zijn klaar.

Flaneren langs de Singelgracht? Het is nu nog een moeizaam schuifelen langs de geparkeerde auto’s, ondertussen fijnstof happend maar er liggen plannen klaar voor een heuse wandelboulevard. In eerste instantie gaat het om een halve kilometer tussen het Frederik Hendrikplantsoen en de Tweede Hugo de Grootstraat, maar uiteindelijk moet er van het Tropenmuseum tot aan het Haarlemmerplein prettig langs het water kunnen worden gewandeld.

De plannen zijn deze week gepresenteerd in de buurt en de reacties waren positief, vertelt landschapsarchitect Joëlle Droppert van bureau Urban Synergy. “Ik heb alleen maar blije gezichten gezien. We hebben de bewoners ook van meet af aan betrokken bij het plan. Wij kunnen van alles verzinnen, maar zij moeten het gebruiken. Dat is heel goed gegaan. De bewoners zijn blij dat de parkeerplaatsen plaats maken voor een prettig verblijfsgebied.”

Parkeergarage

De aanleg van de wandelpromenade wordt mogelijk door de komst van een parkeergarage onder de Singelgracht met plaats voor 800 auto’s. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor een 7 meter brede boulevard met veel ruimte voor groen. Droppert: “Tussen de promenade en de rijbaan komt een groene strook, zodat de wandelaars geen last hebben van het verkeer. Het sluit mooi aan op de ambitie van de gemeente om meer groen in de stad te realiseren.”

Met het vertrek van de parkeerplaatsen aan de Nassaukade ontstaat ook meer ruimte voor de bomen langs de gracht. “De platanen kunnen wel wat hulp gebruiken. We gaan maatregelen nemen om de wortelgroei in goede banen te leiden door ze niet langer op te sluiten in te kleine boomspiegels waardoor ze meer water en lucht krijgen. De verdere invulling van het groen is nog onderwerp van gesprek.”

Vergroenen

Er is nog tijd. De oplevering van de parkeergarage wordt begin 2024 verwacht en het streven is om dan ook de wandelboulevard klaar te hebben. Wellicht zal dan ook meer duidelijk zijn over het vervolg, want er is een oude wens om de promenade door te trekken van het Tropenmuseum tot het Haarlemmerplein. Het voornemen kwam in 2003 al voorbij in een visie van de gemeente op de Singelgracht.

Droppert: “Je merkt dat het denken over de openbare ruimte in twintig jaar sterk veranderd is. In de eerste plannen was nog sprake van een wandelpromenade met gele klinkers. Inmiddels gaat het gesprek over klimaatverandering en hittestress, en grijpen we elke kans aan om de stad te vergroenen. Het plan dat er nu ligt, is wat dat betreft echt een plan van deze tijd.” Over het plan valt in het najaar een besluit in de gemeenteraad.