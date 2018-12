Parkeerkorting pakt gênant uit

Het is vriendelijk bedoeld, maar in de praktijk levert een nieuwe gemeentelijke kortingsregeling vooral ongemakkelijke situaties op. Het gaat om de bezoekers­vergunning, waarmee Amsterdammers hun visite maandelijks een aantal uren voor half geld kunnen laten parkeren.



Sinds wethouder Sharon Dijksma de verhoging van de parkeer­tarieven voor 2019 bekend heeft gemaakt, is de uitbreiding van de bezoekers­regeling bedoeld als een doekje voor het bloeden. In 2019 krijgen inwoners van alle stads­delen, Centrum uitgezonderd, 40 bezoekuren die zij met 50 procent korting mogen vergeven aan hun visite.



Dit zijn 10 tot 30 uren meer dan de huidige regelingen.



Ongemak

Maar oppositiepartijen Denk en Forum voor Democratie wijzen op het ongemak dat gepaard gaat met de bezoekersregeling. Amsterdammers die hun ­bezoek de korting willen geven, moeten het parkeergeld eerst zelf voorschieten.



Daarna is het aan de gastheer of gastvrouw om aan de visite te vragen of ze de parkeerkosten willen terugbetalen. Dat is, voor wie zich niet comfortabel voelt met deze Hollandse ­zakelijkheid, meestal een brug te ver. Het alternatief is niets te zeggen tegen het bezoek en hen gewoon zelf het volle pond bij de meter te laten ­afrekenen.