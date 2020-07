Parkeergarage Staringplein weer dicht na zoveelste storing

Geen toegang tot parkeergarage Staringplein die al jaren met storingen kampt. Beeld Aziz Kawak

Ralph Stuyver ging een weekendje naar Duitsland, hotelletje geboekt en alles. Hij moest alleen nog even zijn auto ophalen in de volautomatische parkeergarage op het Staringplein.

Helaas, een storing. En niet de eerste.

Tijdens zo’n storing hing dan bijvoorbeeld een handgeschreven briefje bij de scanner: ‘Defect. Onderdeel kapot. Heeft u vragen, graag op maandag vanaf 9.00.’ Met een 033-nummer.

Stuyver: “Het geld voor mijn hotel was ik kwijt. Het gebeurde ook een keer toen mijn vrouw naar het ziekenhuis moest. Eén keer heb ik zeven dagen op mijn auto moeten wachten. Ik ben gaan turven. In 50 procent van de keren, ging het niet goed.”

Een parkeergarage als roulette.

Stuyver: “Sinds de ingebruikname zijn er al problemen. Het is een kauwgomballenapparaat. Je zet je auto erin, drukt op een knop en dan komt hij er ook weer uit. Dat is de theorie. In de praktijk weigerde van alles, en dat is altijd zo gebleven.”

Een haperende lift, auto’s die niet werden herkend, soms bij het aanbieden van de auto, soms bij het ophalen. Er bleek een fundamentele storing in de software tussen het parkeer- en het liftsysteem.

De parkeergarage aan het Staringplein werd al snel het Storingplein genoemd. Voorlopig is hij buiten gebruik. De leverancier van het parkeersysteem is failliet, zo liet de gemeente vorige week aan een brief aan omwonenden weten. Vanwege de vele storingen werd de garage door omwonenden al nauwelijks nog gebruikt, en nu staat er geen enkel auto meer in.

Volledig computergestuurd

Een leegstaand gat in de grond van Oud-West, ter waarde van 3,2 miljoen euro.

Het begon allemaal zo mooi. In 2005 werd de garage opgeleverd, met plek voor zestig auto’s die volledig computergestuurd met een lift onder de grond verdwenen. De opening was feestelijk, met een rondleiding beneden in de garage, bij het loopbandsysteem dat de auto’s op de juist plek zette. Buurtbewoner Paul Fennis: “Toen dacht iedereen: wat mooi, wat modern!”

Al snel na de opening bleven de rolluiken omlaag. Het was de eerste van een lange, lange reeks storingen.

Fennis nam een abonnement, maar gebruikte de garage maar een keer of drie, vier. “Vrienden van me moesten naar een begrafenis, maar hun auto stond vast. Toen gingen alle alarmbellen af en heb ik er nooit meer geparkeerd.”

Zo dachten meer buurtbewoners erover en de garage werd steeds minder gebruikt. De storingen bleven dan ook aanhouden. Net als een buurtbewoner ouders moest helpen verhuizen, de auto naar de apk moest of iemand een afspraak had in het ziekenhuis. Stuyver maakte de Facebookgroep Parkeergarage Storingplein waar gedupeerden hun ergernissen plaatsten.

In 2015 ging de garage al eens maanden dicht en vanaf september 2018 nogmaals. Toen werd besloten groot onderhoud naar voren te schuiven en in 2019 ging de garage langdurig dicht, waarbij de lift en andere systemen werden vervangen. In augustus 2019 ging hij weer open, inclusief de introductie van een nieuw systeem voor kentekenherkenning.

Leverancier failliet

Al vrij snel na de opening begonnen de storingen weer. Het repareren van de software werd nog ingewikkelder toen de leverancier Elpar in maart van dit jaar failliet ging. Een ander bedrijf kan de reparaties niet uitvoeren, omdat de software speciaal voor Elpar is ontwikkeld.

Na de meest recente storing op 11 juni besloot de gemeente de garage voorlopig maar helemaal te sluiten. Er wordt nu met medewerkers van de storingsdienst van het failliete Elpar onderzocht of de problemen met het toegangs­systeem alsnog gerepareerd kunnen worden. Als dat niet mogelijk blijkt, moet een nieuw systeem worden geïnstalleerd, maar die kosten vallen boven de Europese aanbestedingsregels, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Het moet sowieso gebeuren, maar dan moeten we een heel traject in.”

Fennis heeft er weinig vertrouwen meer in: “Dit gaat nooit meer goed komen. De garage wordt genegeerd door buurtbewoners. Ik voorzie dat niemand er meer gebruik van gaat maken als hij weer opengaat. Bij de bevolking is de goodwill volledig verspeeld. Doodzonde.”

De gemeentewoordvoerder: “De schatting is dat het probleem eind dit jaar, begin volgend jaar is opgelost. Er wordt hard aan gewerkt en goed gekeken hoe we dit het snelst kunnen regelen.”