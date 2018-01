Parkeergarage Staringplein slokt auto's op

"Het zijn wel vijftig parkeerplekken en de groene letters 'vrij' branden altijd."

Nu leek de garage het weer even te doen, maar is er een nieuw probleem: nieuwe pasjes kunnen niet meer worden bijgemaakt. Dat was de reactie van de gemeente toen Van der Werff een toegangspas wilde aanvragen.



Inmiddels is de parkeerdruk zo hoog, dat Van der Werff liever zijn auto af en toe een dag kwijt is, dan dat hij hem op de stoep parkeert.



Storingsgevoelig

Na ruim tien jaar de garage vanwege de storingen gemeden te hebben, zou hij graag zo'n pas hebben. "Het zijn wel vijftig parkeerplekken en de groene letters 'vrij' branden altijd."



Ilana Rooderkerk van D66 stelde al schriftelijke vragen over de probleemgarage bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel, omdat de klachten zo lang aanhouden.



Een woordvoerder van de gemeente: "Er zijn meerdere klachten bekend rondom deze volautomatische parkeergarage, de installatie is erg storingsgevoelig. Er zijn meer van dit soort garages, bijvoorbeeld in Oost in het Borneohof, maar die vertonen minder kuren. In het derde kwartaal van dit jaar wordt er aan de technische staat van de garage Staringplein gewerkt."



Nog even wachten op de auto dus.