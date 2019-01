Parkeerders in Noord betalen volle pond door probleem

Computerproblemen regeren op deze manier over het parkeerbeleid

Ook Saskia Schrijnders vroeg een bezoekersvergunning aan zodat haar moeder minderparkeergeld hoeft te betalen als ze langskomt. "De gemeente stelt betaald parkeren in en kan vervolgens zijn afspraken niet nakomen. Al op 14 december heb ik mijn bezoekersvergunning aangevraagd. Zij kunnen de afspraken niet nakomen en dan kan mijn bezoek straks het volle pond gaan betalen."



Parkeerstress

Er is veel te doen geweest rondom het instellen van betaald parkeren in Noord. Tom Tossijn richtte er al de Facebookgroep 'Parkeerstress in Noord' voor op. Hierdoor heeft hij regelmatig contact met de gemeente over het betaald parkeren in het stadsdeel. "Binnenkort heb ik weer een gesprek met de gemeente en dan ga ik dit aankaarten. Computerproblemen regeren op deze manier over het parkeerbeleid. Het is onacceptabel dat het niet mogelijk is om de bezoekersvergunningen op een goede manier te regelen. Oplossing lijkt mij dat de gemeente coulanter moet zijn en het nieuwe parkeerregime later invoert of niet handhaaft tot het probleem is opgelost."



Waar de technische storing door veroorzaakt wordt is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het systeem de vergunningen helaas pas kan aanmaken als het betaald parkeren in bepaalde zones ook daardwerkelijk ingegaan is. "Dat kan dus pas na 21 januari. Er zal een week tussen het ingaan van het betaald parkeren en het onvangen van de bezoekersvergunningen zitten."