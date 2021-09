Parkeerbox in prijs gedaald naar 695.000 euro: ‘Unieke kans’

Beeld Funda

De Amsterdammer is de exorbitante bedragen voor woningen inmiddels wel gewend. Maar een garagebox van bijna 2 ton boven de gemiddelde prijs van een Amsterdamse koopwoning doet toch menig wenkbrauw fronsen.

Voor bijna 700.000 euro krijg je een garagebox van 22 vierkante meter in een van de duurste wijken in Amsterdam: de Concertgebouwbuurt. De box beschikt over een privéoprit, beveiligd met een paaltje voorzien van slot. Daarnaast is de garagedeur automatisch te openen met een handzender en de plek is ruim genoeg om na het parkeren de portieren normaal te openen. Bovendien is de garage uitgerust met elektra en voorzien van een spoelbak met wateraansluiting.

In prijs gedaald

Wel opvallend: waar de huizenprijzen elk jaar stijgen, is de prijs van de parkeerplek al met 300.000 euro gedaald sinds deze vorig jaar te koop werd aangeboden. De vraagprijs was toen 995.000 euro op Funda. Dat was eigenlijk een stunt om aandacht te genereren, vertelt een woordvoerder van de Online Bedrijfsmakelaar die de box verkoopt. “Destijds is de box verhuurd, dat was ook de insteek. Het was iets ludieks om de aandacht te trekken en daarmee hebben we het doel behaald. Nu wil de eigenaar verkopen.”

De box werd verhuurd voor een bedrag van 990 euro per maand. Dat is een prijs van 45 euro per maand per vierkante meter: ruim het dubbele van de gemiddelde vierkantemeterprijs van een Amsterdamse huurwoning in de vrije sector.

Vraag en aanbod

Wat rechtvaardigt zo’n bedrag voor een parkeerplek van 22 vierkante meter? Daar kan de Online Bedrijfsmakelaar kort over zijn: “Vraag en aanbod. Het is een heel selectieve doelgroep, maar er is interesse. We hebben een waardebepaling aan de box gekoppeld en daar is deze prijs uit gekomen.” Foto’s van de box op Funda verraden welke autobezitters tot de doelgroep behoren: te zien is dat Ferrari’s, Range Rovers en Mercedessen er ruim in kunnen parkeren.

In Hongkong kan het overigens nog gekker. Daar werd een parkeerplaats onlangs verkocht voor een bedrag van 1,3 miljoen dollar, omgerekend iets meer dan 1 miljoen euro.