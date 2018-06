Parkeerboetes op afstand effectiever dan op straat

De proef die de gemeente een half jaar geleden begon, wordt om die reden verlengd. De inzet van scanauto's bij het handhaven op foutparkeren blijkt technisch en organisatorisch goed te werken, zegt een woordvoerder van de gemeente.



Na de zomer zegt de gemeente meer ervaring te willen opdoen met het 'beboeten op afstand'.



Alle betaald parkeervakken staan met gps-locatie in een systeem. Als de scanauto een kenteken koppelt aan een locatie die geen parkeervak is, bekijkt een handhaver op kantoor aan de hand van vier foto's of dit een foutparkeerder is en of er een sanctie nodig is.



Preventief

"Voordeel is dat er dan vaak geen handhaver meer ter plaatse hoeft te komen. Nu is de overtreder regelmatig al weg bij aankomst van de handhaver," zegt de woordvoerder.



Boetes kosten minimaal 90 euro. Een woordvoerder zegt dat bonnen schrijven 'niet het doel is'. "Van de aanwezigheid van de scanauto's gaat een preventieve werking uit. Voor foutparkeerders is de feitelijke en gevoelsmatige pakkans groter geworden. Nu al zien chauffeurs van scanauto's dat foutgeparkeerde voertuigen worden verplaatst als zij langsrijden. Dit leidt tot beter gebruik van de openbare ruimte en komt de leefbaarheid van de stad ten goede."