Parkeerbeheerder trekt illegaal in woning vakantiegangers

De bewoners waren op vakantie toen het stel hun woning betrok. Volgens de parkeerbeheerder hadden de eigenaren hun autosleutels op Schiphol afgegeven aan een collega van Valet Parking, zodat hun auto geparkeerd kon worden. Aan die autosleutels hingen ook hun huissleutels.



Buurman

De man had beschikking over de woongegevens van de auto-eigenaar en is met zijn vriendin naar de woning in Friesland gereden. Een oplettende buurman van de vakantiegangers merkte maandagavond op dat er licht brandde in het huis terwijl zijn buren op vakantie waren. Ook stond er een vreemde auto op de stoep.



Toen hij een kijkje ging nemen, deed een voor hem onbekende man open. De man vertelde 'dat hij toestemming van de bewoners had om in de woning te verblijven, omdat hij zelf geen huis heeft en daar ook ging slapen'.



De buurman vertrouwde het niet en belde de bewoners, die van niks wisten, en lichtte daarna de politie in.



De parkeerbeheerder vertelde hetzelfde verhaal aan de politie en werd vervolgens aangehouden. De auto is ook in beslag genomen, de politie vermoedt dat 'ook deze zonder toestemming is meegenomen'.



Daklozen

Het is niet bekend hoe lang het stel al in de woning verbleef. De politie vermoedt dat het om een korte periode gaat. Het stel heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en de Filipijnse vrouw is vermoedelijk illegaal in Nederland. Het is mogelijk dat het stel dit soort 'logeerpartijen' vaker heeft gedaan, maar dit kan de politie nog niet bevestigen.



De bewoners hebben omdat ze op vakantie zijn nog geen aangifte gedaan, laat de politie desgevraagd weten. 'We gaan er wel van uit dat ze dit zullen doen als ze terug zijn."