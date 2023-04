Park bij Leo Polakhuis in Osdorp vernoemd naar Henriette Schwarz-Polak

Henriette Schwarz-Polak (links), destijds voorzitter van de Rosa Spier Stichting. Beeld Andre van der Heuvel/ANP

Henriette Schwarz-Polak (1893) was een bekend humanist. Ze volgde als jong meisje de School voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam. In 1917 trouwde Schwarz met Leo Polak, die toen al een bekend rechtsfilosoof was. Samen kregen ze drie dochters.

De Joodse Leo Polak, destijds hoogleraar wijsbegeerte in Groningen, werd in februari 1941 gearresteerd door de Duitse bezetter, en gedeporteerd. Hij overleed op 9 december 1941 in concentratiekamp Sachsenhausen. Henriette Schwarz werd in 1943 in Amsterdam opgepakt en gedeporteerd naar Westerbork. Na een week werd ze vrijgelaten, na bemoeienissen van de directie van het familiebedrijf, geurstoffenfabriek Polak & Schwarz’s Essence-Fabrieken. Daarna dook ze onder.

Henriette Schwarz-Polak overleefde de oorlog en volgde in 1949 haar vermoorde echtgenoot op als president-commissaris van het familiebedrijf. Ook maakte ze vanaf de oprichting van het Humanistisch Verbond van 1946 tot 1957 deel uit van het hoofdbestuur. Schwarz-Polak wordt ook wel de moeder van het Humanistisch verbond genoemd.

Maatschappelijke bijdrage

Schwarz-Polak was nauw betrokken bij maatschappelijke projecten en zette verschillende stichtingen op, zoals de Prof. mr. dr. Leo Polakstichting, opgericht in 1962 om studenten en promovendi in de wijsbegeerte en aanverwante studierichtingen financieel te helpen. Met vriendin en harpiste Rosa Spier zette ze een woon- en werkgemeenschap op voor oude kunstenaars en wetenschappers. Het Rosa Spier Huis werd in 1969 geopend.

In 1970 kreeg Schwarz de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor haar vele maatschappelijke bijdragen. In 1971, twee jaar voor haar overlijden, stichtte ze ter ere van haar man het humanistische Leo Polakhuis in Amsterdam-Osdorp, een voor die tijd zeer vooruitstrevend bejaardentehuis. Later werd het ook een verpleeghuis voor chronisch zieken.

Het park bij het Leo Polakhuis, nu het Henriette Schwarzpark, had nog geen naam. Bij het park is nu ook een portret met een korte biografie van Henriette Schwarz-Polak te vinden.

