Park aan het IJ in Noord ’s avonds dicht wegens illegale feesten

Burgemeester Femke Halsema heeft besloten het Keerkringpark aan de Noordelijke IJ-oever ’s avonds en ’s nachts te sluiten. In het park werden meerdere illegale feesten georganiseerd. De buurtbewoners hebben daar vandaag een brief over ontvangen van stadsdeel Noord.