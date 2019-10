Parel gevonden in oester op bierfestival Noord

Parel in oester. Beeld Sylvia Idelberger

Niels Muller heeft een bedrijfje in gerookte etenswaar, Rokerij Rookt, dat gevestigd zit op bedrijventerrein Noord Oogst in Noord. Voor het jaarlijkse oktoberfeest van het terrein had Muller oesters geoogst in Zeeland. Gerookt en al was hij ze nietsvermoedend aan het uitdelen op het bierfestijn afgelopen zaterdag.

Toen hij organisator van het festival een van de schelpjes aanbood en ze hem opende, bleek er een parel in te zitten. Bijzonder, al is hij volgens Muller waarschijnlijk niet veel waard. Evengoed wil de gelukkige vinder er iets moois van maken. Toevallig heeft ze een goudsmitopleiding gedaan - dus de parel gaat waarschijnlijk belanden in een ketting of ring.