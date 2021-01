Pararius: huren vrije sector Amsterdam bijna 7 procent gedaald

Het Delflandplein. Beeld Marc Driessen

De gemiddelde huurprijs in Amsterdam kwam in het laatste kwartaal van 2020 uit op 22,08 euro per vierkante meter. Dat is 6,8 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Pararius, die donderdagochtend naar buiten kwamen. Pararius kijkt naar de huren die nieuwe bewoners betalen en niet naar de stijgingen voor zittende huurders.

De daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de coronacrisis, waardoor de stad minder expats trekt. Deze werknemers uit het buitenland komen veelal terecht in huurhuizen en ze zijn over het algemeen in staat hogere prijzen te betalen. Verhuurders kunnen door dit grote aanbod van potentiële huurders meer vragen voor een appartement of kamer.

Nu expats wegblijven of zelfs vertrekken, neemt het aanbod aan huurhuizen toe en daalt de vraag. Dit is ook te zien in Amstelveen, dat ook veel buitenlandse werknemers trekt. Daar zijn de huren in de vrije sector ruim elf procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Huren onder druk

De huren in Amstelveen zijn nog wel bovengemiddeld: 18,21 euro per vierkante meter. In heel Nederland zijn de huren in de vrije sector met 3,7 procent gedaald tot 16,16 euro per vierkante meter. De daling is het sterkst in de grote steden.

In Amsterdam staan de huren al onder druk sinds het eerste kwartaal van 2020, toen de coronapandemie uitbrak. De gemiddelde huur is nog altijd het hoogst in Centrum, 23,29 euro per vierkante meter, al is die bijna tien procent gedaald in een jaar tijd.

De huurdaling is in Amsterdam zichtbaar in alle stadsdelen, op Zuidoost na. Daar stegen de huren nog wel, 2,4 procent tot 17,40 euro. Dat is de laagste gemiddelde huur in Amsterdam, maar nog altijd ruim boven het landelijk gemiddelde.