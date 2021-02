Pantar sluit locatie Noord tijdelijk om besmettingen

De locatie van Pantar in Noord.

Zeker vijftien werknemers zijn positief getest op het virus. Zij moeten voorlopig thuisblijven, maar ook de andere circa 270 medewerkers kunnen voorlopig niet naar hun werk. Het pand wordt volledig gereinigd en blijft naar advies van de GGD zeker vijf dagen dicht, mogelijk zelfs tien dagen of langer.

Bij Pantar werken mensen die extra begeleiding nodig hebben, zoals arbeidsgehandicapten. De locatie in Noord heeft onder meer een timmerwerkplaats, een naaiatelier en een afdeling mozaïek. Op die laatste worden bijvoorbeeld betonnen banken versierd met kleine gekleurde steentjes. Ook is er een fietsenwinkel, maar die is in verband met de coronaregels al langer gesloten.

Algemeen directeur Lex de Boer betreurt het besluit, maar stelt ook geen enkel risico te willen lopen. Toen het coronavirus afgelopen voorjaar uitbrak, besloot Pantar open te blijven ‘omdat werk voor onze mensen houvast, structuur en rust brengt’. Nu ziet De Boer een tijdelijke sluiting voor deze vestiging toch als onvermijdelijk.