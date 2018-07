Tweede aanhouding voor beschieting Panorama

Het is niet bekend of de aangehouden verdachte lid is van een Outlaw Motorcycle Gang. Het onderzoek naar deze beschieting is nog in volle gang. Deze verdachte zit in volledige beperkingen en er zijn derhalve geen verdere bijzonderheden te melden.



Vorige maand werd de gevel van het gebouw 's nachts onder vuur genomen met een raketwerper.



De politie hield de ochtend daarna al direct een verdachte aan. Hij is de baas van de motorclub in Woerden, een afdeling van de zogeheten Caloh Wagoh MC Main Triad. Na onderzoek bleek dat deze eerste verdachte niet de schutter was.



Niemand raakte gewond bij de beschieting. Wie de tweede arrestant zou zijn, weet Panorama nog niet, maar mogelijk zou het om de schutter gaan. Het blad baseert zich op een bron bij justitie.



