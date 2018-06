Pannenkoekenboot moet weg, maar nieuwe plek is er niet

Eind september moeten we ons perceel hebben verlaten Jaap Dijkstra

"We zijn nu al een tijd met de gemeente in gesprek, maar er staat nog niks op papier en de tijd gaat dringen, want eind september moeten we ons perceel verlaten hebben."



Stadgenoten

De Pannenkoekenboot vaart heen en weer over het IJ, terwijl de passagiers genieten van zo veel pannenkoeken als ze op kunnen tijdens de duur van de tocht. Het record staat op 15 pannenkoeken. Jaarlijks maken bijna 40.000 mensen gebruik van de ­attractie, volgens Dijkstra bijna ­alleen maar stadgenoten.



Woensdag spreekt Dijkstra de gemeenteraad toe om hen te overtuigen van de waarde van de boot. Hij hoopt op een nieuw plekje in het NDSM-gebied of nabij. "Het maakt niet uit waar ze ons neerleggen, als de bezoekers maar veilig kunnen op- en afstappen."