Paniek in de Ziggo Dome door 'pepperspray'

Wat is er aan de hand in @ziggodome?? Hele zaal loopt leeg, enorme gaslucht slaat op je longen en mensen kotsen overal #dldk #ziggodome — Sander Engelen (@SanderEngelen_) 4 maart 2018

"Het is een vervelend incident en we zijn er zelf ook van geschrokken."



Naar de dader is direct gezocht, maar die is niet gevonden.



Controle

Hoe het middel door de beveiliging is gekomen, is niet duidelijk. "Maar we zijn gebonden aan bepaalde regels, waardoor er niet gecontroleerd mag worden in ondergoed en schoenen."



Bij het feest waren in totaal zo'n 12.500 mensen binnen met 75 verschillende nationaliteiten. Bij een ander feest werd bij controle al eens een busje pepperspray aangetroffen bij een Duitse feestganger, "maar daar is het blijkbaar legaal om een busje bij je te dragen. Sommige mensen weten misschien niet dat het hier niet mag".



Ziggo Dome adviseert de bezoekers die met de substantie in aanraking zijn gekomen aangifte te doen.