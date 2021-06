Paniek in Amsterdam: de barista-havermelk is overal op

De Barista Edition van Oatly is favoriet in Amsterdamse plantaardige cappuccino’s. Beeld Getty Images

De vakkenvuller in de Albert Heijn in de Jan van Galenstraat loopt voor de zekerheid nog een keer naar achteren, maar ook daar is geen haverdrank voor in de koffie te bekennen. “Ik weet niet wat er aan de hand is, mevrouw.” En hij is niet de enige. Menig Amsterdammer greep al mis en moet zijn cappuccino noodgedwongen drinken met een andere plantaardige melk.

Uit een jaarlijkse analyse van online supermarkt Picnic bleek in januari dat haverdrank van Oatly in 2020 het vaakst in Amsterdamse winkelmandjes belandde, vanwege de sluiting van de horeca en het vele thuiswerken. ABN Amro concludeerde in februari, toen het Zweedse Oatly bekendmaakte naar de beurs te willen, dat haver het snelst groeiende en belangrijkste ingrediënt is voor plantaardige varianten van melk in Nederland. Zo steeg het aandeel van haver ten opzichte van andere plantaardige ingrediënten zoals soja van 9 procent in 2017 naar 34 procent in 2020. Dat is volgens de bank voor een belangrijk deel te danken aan de populariteit van de producten van Oatly.

En nu is de zogeheten Barista Edition – schuimende haverdrank voor in de koffie – dus niet meer aan te slepen. Door leveringsproblemen is er een beperkte voorraad, laat supermarkt Jumbo weten. Albert Heijn zegt dat er niets aan de hand is, maar bij meerdere filialen gingen klanten met lege handen naar huis. Volgens de vakkenvuller in West zijn pakken Oatly, áls ze er zijn, vaak ’s ochtends al op. Ook bij de Makro-klantenservice is veel vraag naar de havermelk. Al een tijdje zijn de leveringen klein.

Via Twitter reageerde Oatly deze week op een foto van een leeg schap. ‘Sorry mensen! De reden: de vraag naar plantaardige producten is op dit moment hoog.’

De situatie in andere landen is vergelijkbaar, zegt Linda Nordgren van Oatly. De fabrikant werkt aan het opvoeren van de productie om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit moet op den duur verlossing bieden, ‘maar op de korte termijn kunnen bepaalde producten van tijd tot tijd niet op voorraad zijn’. Waar het door komt? Thuiswerken, de heropening van de horeca? Nordgren weet het niet. “Hopelijk omdat meer mensen besloten over te stappen op plantaardige alternatieven.”

Bij Coffeecompany hebben ze gezien dat de Oatly-haverdranken voor een ommezwaai van melk naar een plantaardige variant zorgde. “Gasten zijn eraan gewend geraakt, er waren dus wel wat teleurgestelde gezichten toen bleek dat het ook bij ons niet meer verkrijgbaar was,” zegt Frits Kranenborg. “Het was even vervelend, maar we zien het vooral als een groeipijn in de toenemende vraag naar zuivelvrije producten. We hebben een prima alternatief gevonden. Zodra de Barista Edition beschikbaar is, stappen we weer over.”

‘Groeispurt van plantaardige producten’ Pablo Moleman van ProVeg, een organisatie die zich inzet voor de consumptie van plantaardige producten onder meer voor een beter milieu ziet dat fabrikanten van vleesvervangers het ook moeilijk vinden om aan de vraag te voldoen. “Er is sprake van een groeispurt. Dat is op zich een goed teken, maar bij zoiets komen ook groeipijnen. Dan is de fabriek bijvoorbeeld niet groot genoeg om genoeg vleesvervangers te produceren.” Geen onoverkomelijk probleem, denkt hij. “De markt groeit als een tierelier en dat zien investeerders ook.” In 2019 opende een eerste Europese fabriek van Oatly buiten Zweden: in Vlissingen. Ook toen waren er leveringsproblemen, die de Zeeuwse fabriek - goed voor 120 miljoen liter per jaar - moest oplossen.