Pandeigenaar wil via kort geding van beheerder Change= af

Huurders van de panden aan het August Allebéplein in Nieuw-West en het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost liggen al lang met beheerder Change= in de clinch. Volgens de huurders zou Change= verdienen aan de servicekosten die het maandelijks in rekening brengt en is er veel onduidelijkheid rondom de eindafrekeningen. Inmiddels lopen er meerdere zaken bij de Huurcommissie én een procedure bij de rechtbank over een eindafrekening die bewoners in Zuidoost hebben ontvangen.

YouTubeserie Boos wijdde twee afleveringen aan Change=. In de tweede aflevering bleek dat de ceo van Change=, Ralph Mamadeus, verdient aan de servicekosten, ook al is dat bij wet verboden. Voor die aflevering ontving Boos interne stukken van een voormalig werknemer. In contracten die in bezit zouden zijn van het programma is ook te zien dat Mamadeus via contracten bedragen aan zichzelf factureert en zo zaken regelt.

In de e-mail aan bewoners in Nieuw-West schrijft CBRE dat het de beheerovereenkomst met Change= voor het gebouw aan het August Allebéplein in Amsterdam heeft beëindigd omdat Change= haar beheerstaken niet zorgvuldig heeft uitgevoerd. ‘Change= is het daar niet mee eens en werkt niet mee aan de afwikkeling’ is in de e-mail te lezen.

Als een van de belangrijkste redenen voor de beëindiging noemt CBRE de vele berichten ‘over dat Change= de huurders niet altijd correct bejegent, klachten niet serieus neemt etc.’. CBRE vindt dat onacceptabel. Om te bewijzen dat Change= huurders niet goed behandeld, worden huurders om verklaringen gevraagd.

CBRE bevestigt via een woordvoerder dat er op 7 maart een kort geding bij de rechtbank plaatsvindt, maar wil niet ingaan op de reden. Change= laat bij monde van financieel directeur Wilco van Renselaar weten dat de beheerder ‘conform haar overeenkomsten, op dit moment geen inhoudelijke reactie’ geeft.

De huurdersvereniging in Nieuw-West is ‘verheugd’ dat er concrete juridische stappen worden gezet tegen Change=. “Al te lang lijkt het voor de bewoners alsof zij compleet machteloos staan tegen onze beheerder, die zich niet aan zijn taken houdt en niet voorziet in de behoeften en benodigdheden van de bewoners. Wij hopen dat de rechter CBRE in het gelijk stelt zodat de weg vrij komt voor een nieuwe beheerder en wij dit hoofdstuk af kunnen sluiten. Hopelijk kunnen we dan weer rustig leven.”

De panden die Change= in Nieuw-West en Zuidoost beheert zijn enkele jaren geleden in opdracht van Mamadeus gebouwd, maar na de voltooiing verkocht aan vastgoedinvesteerders. In Nieuw-West is CBRE nu eigenaar van het pand, maar liggen de beheerstaken bij Change=. Daar wil CBRE nu dus van af. Het pand in Zuidoost is eigendom van Deutsche Bank. Of die nog wel tevreden is met de diensten van Change= is onduidelijk.

