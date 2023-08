Pand waar mannen onwel werden, blijkt wietplantage

Beeld Joris van Gennip

Rond 17.50 uur kreeg de politie de melding dat twee personen onwel waren geworden in de straat. Ter plaatse troffen agenten twee mannen voor een portiek aan die niet aanspreekbaar waren. Getuigen die de politie hadden gealarmeerd lieten ook weten ‘dampluchten’ te hebben geroken.

In eerste instantie dacht de politie daarom aan een ‘drugslab’, maar al gauw werd duidelijk dat er in de kelderbox van het pand een wietplantage staat. Uit metingen van de brandweer bleek dat er ‘een te hoge CO2-waarde in de omgeving’ aanwezig is. Die is mogelijk veroorzaakt door de wietplantage. Een teveel aan CO2 in de lucht kan gevaarlijk zijn en uiteindelijk bewusteloosheid tot gevolg hebben.

Drie agenten die de gassen ook hadden ingeademd, werden net als de twee aangetroffen mannen voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn er acht panden rondom de kwekerij op donderdagavond uit voorzorgsmaatregel ontruimd. De bewoners van die woningen zijn inmiddels weer thuis.

Wietplantage ontmanteld

Door de gassen kon de ontmanteling van de kwekerij niet direct beginnen. De kelderbox waar de wietplantage staat is in de nacht van donderdag op vrijdag bewaakt door agenten. Vrijdag werd de wietplantage ontmanteld. De planten zullen worden vernietigd.

Over de ‘medische status’ van de twee mannen die voor de portiek werden aangetroffen kan de politie geen uitspraken doen. Wel is gezegd dat zij zullen worden aangehouden en verhoord zodra ze daartoe in staat zijn.

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.