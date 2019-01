Pand verkocht: kinderdagverblijf het Elfenbankje moet sluiten

Het Elfenbankje, dat zelfstandig is, heeft geen nieuwe ruimte kunnen vinden

Ook het kerkgenootschap dat het gebouw in bezit heeft, was onvermurwbaar. Gemeente Gods Amsterdam wil het hele pand zonder huurders verkopen.



Daarom werd een voorstel van een ouder die voorheen zijn kinderen op de crèche had en als vastgoedinvesteerder bereid was het pand met het Elfenbankje erin te kopen, ook afgewezen.



Eerste levensbehoefte

Voor Vanessa Jorissen is de sluiting een kleine ramp. Haar twee dochters moeten naar een ander kinderdagverblijf, terwijl ze juist blij is met het Elfenbankje.



"We hebben bewust gekozen voor een kleinschalige opvang, waarvan er nog slechts weinig zijn. Voor ouders is een goede crèche een eerste levensbehoefte. Het is zo jammer dat de eigenaar van het pand voor het grote geld gaat."



Borgman hoopt dat de gemeente alsnog meedenkt over een oplossing. "Nu wordt het pand met dikke winst verkocht, maar zijn ouders de dupe. We hebben maar een klein plekje nodig in de stad, dat is toch wel ergens?"



De Gemeente Gods Amsterdam was niet bereikbaar voor commentaar.