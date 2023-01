Pand van voormalige muziekwinkel Hampe gekraakt op het Spui

Volgens een kraker wonen ze al een week op Spui 11, maar hebben het donderdag pas bekendgemaakt. Beeld Twitter

Spui 11 staat sinds begin vorig jaar leeg, nadat de fameuze muziekwinkel Hampe er na 179 jaar de deuren had gesloten. Op het pand hangen verschillende spandoeken met daarop onder andere ‘Right to living’. Beelden van het gekraakte pand worden gedeeld door woonrechtenorganisatie Bond Precaire Woonvormen (BPW) Amsterdam. Die staat naar eigen zeggen ‘voor een radicale acceptatie van het woonrecht als mensenrecht’.

‘Ook aan het Spui is leegstand, en ook aan het Spui nemen mensen die dan in gebruik’, schrijft de vereniging op sociale media. ‘Wet of geen wet, kraken gaat door!’ De organisatie deelt ook beelden vanuit het pand.

“Er zijn heel veel dakloze mensen en die hebben een huis nodig,” aldus een van de krakers bij Spui 11. Volgens de kraker wonen ze er al een week, maar hebben ze dat donderdag pas bekendgemaakt. Op een papiertje dat bij het pand wordt verspreid, staat ook een deel van hun boodschap. ‘Zolang er geen alternatief is, zijn we genoodzaakt om deze leegstaande gebouwen in gebruik te nemen.’

De politie wist nog niet of er aangifte is gedaan tegen de krakers.