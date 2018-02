Pand Van Breestraat op inzakken door graafwerk

In de Van Breestraat, de op twee na duurste straat van Amsterdam is, wordt druk bijgebouwd. Bovenop de oude huizen komen extra verdiepingen en daar onder worden kelders gegraven. De buurvrouw van het ontruimende huis op nummer 115 maakt zich zorgen. "Ik heb scheuren in mijn muur en mijn deur gaat niet meer dicht, dit kan niet goed zijn."



Volgens de bouwvakkers is er niets aan de hand. "We hebben 35 kelders gebouwd in de straat, dat wij hier bouwen is juist goed. We knappen meteen de fundering op. We waren enkel aan het overleggen hoe we het gingen aanpakken, als het echt onveilig was, hadden wij hier niet doorgewerkt."



Nadat de hulpdiensten waren vertrokken, meldde een inspecteur van de gemeente. "Je kan er nog veilig wonen, meer mag ik er niet over zeggen."



De bewoners kunnen inmiddels gewoon weer hun huis in.