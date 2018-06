Pand van boekenstichting CPNB beklad

CPNB staat voor Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, maar niet als het aan degene ligt die verantwoordelijk is voor de gespoten tekst. 'Conservatieve Patriarchale Nuffige Barbaren' is in zwart-rood op een lichte achtergrond op de muur heeft gezet.



Door wie? Dat weet de stichting niet. 'Jammer dit,' laat een woordvoerder weten. 'vandalisme is nooit een oplossing.'



Boekenweek

Eerder deze maand ontstond commotie over de keuze voor Murat Isik als schrijver van het Boekenweekessay in combinatie met het gekozen thema. 'De moeder de vrouw' kon op protest en een petitie rekenen, omdat het thema uitgewerkt wordt door mannen.



De tekst op het gebouw van de stichting, organisator van de Boekenweek, lijkt naar die discussie te verwijzen. CPNB kondigde eerder aan met opstellers van de petitie in gesprek te gaan. 'Intussen is er constructief contact en is een afspraak gepland,' aldus de stichting. 'Openheid aan beide zijden zal ongetwijfeld leiden tot een positieve uitkomst.'