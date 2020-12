Pand The Black Archives in Dapperbuurt besmeurd: ‘Roetveegpiet is genocide’

Een besmeurde muurschildering van de Surinaamse schrijver Anton de Kom. Beeld Bo Broek

Dat bevestigt Mitchell Esajas van The Black Archives. Hij is donderdag ‘ironisch genoeg’ in de Tweede Kamer om in een commissievergadering te praten over racisme in Nederland. Rond 10.00 uur kreeg hij de foto’s van het bekladde pand doorgestuurd van een collega.

Esajas noemt de bekladding shockerend. “Ik zie dit als een poging tot intimidatie tegen de Surinaamse en zwarte gemeenschap. Ik maak me zorgen om de veiligheid van mijn collega’s. Dit is onze werkplek, waar mensen in veiligheid en rust moeten kunnen werken.”

Het pand is eigendom van Vereniging Ons Suriname. Er hangen camera’s voor de deur vanwege eerdere bedreigingen, de beelden moeten nog bekeken worden. Esajas gaat aangifte doen bij de politie van deze ‘traumatische gebeurtenis’.

Zwart erfgoed

Op de muurschildering staan de Surinaamse helden Anton de Kom, Perez Jong Loy, Cindy Kerseborn, Sophie Redmond en Hugo Kooks afgebeeld. Bijna al hun hoofden zijn nu beklad met witte verf.

The Black Archives is een drie jaar geleden opgericht historisch archief met zwart erfgoed. Het archief bestaat uit duizenden boeken, documenten en objecten over de geschiedenis van zwarte mensen. Het heeft als doel de verborgen geschiedenissen publiek toegankelijk te maken. In 2018 wonnen zij de Amsterdamprijs voor de Kunst.

De aangebrachte sticker. Beeld Bo Broek

De bekladding. Beeld Bo Broek