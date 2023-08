Pand Russisch handelskantoor in Amsterdam-Zuid opnieuw gekraakt: ‘Een uitzettingsbevel zullen we negeren’

Het interieur van het door krakers ingenomen pand aan de Veluwelaan in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

“We hebben het weer stil gekraakt,” vertelt een van de krakers die liever anoniem blijft. Met enkele anderen bezet deze het pand dat op 15 juli werd ontruimd. De bezetting, die zich al eerder voltrok, werd pas zaterdag bekendgemaakt.

Dat heeft te maken met de ‘achtergrond van het pand’, legt de kraker uit. “Normaal moet je 24 of 48 uur een pand bezetten om ervoor te zorgen dat het huisvredebreuk is als de politie komt. Maar bij dit pand hebben we twee weken gewacht.”

De vorige keer zaten de krakers al een maand in het pand, voordat zij de kraak wereldkundig maakten.

Basis voor spionnen

Het pand aan de Veluwelaan is van de handelsvertegenwoordiging van de Russische Federatie In Nederland en al sinds de jaren zeventig eigendom van de Russische staat. Het is zwaar beveiligd met tralies, kogelvrij glas en camera’s. Het pand stond jarenland bekend als een basis voor Russische spionnen in Nederland.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken besloot in februari het pand te sluiten na een diplomatieke strijd en vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het ministerie bleef Rusland proberen geheim agenten onder een diplomatieke dekmantel in Nederland te krijgen.

Gelijkenis met filmset

In het gebouw keken de krakers hun ogen uit. Het pand, dat van binnen op een ambassade lijkt, doet denken aan de set van een film die zich afspeelt tijdens de Koude Oorlog. Ramen van kogelvrij glas. Traliedeuren. Oude draaitelefoons op bruine formicatafels, in kamers waar het ruikt naar sigarettenrook. Archiefkasten vol paperassen. Dozen vol Russische gasmaskers. En op een muur een foto van Joeri Andropov, die in 1983 kortstondig de leider van de Sovjet-Unie was.

De krakers hebben het nu opnieuw gekraakt, ‘omdat de politie en het Openbaar Ministerie zelf hebben aangegeven dat er eigenlijk weinig aanleiding was voor ontruiming,’ legt de kraker uit. “Rusland heeft er ook amper op gereageerd,” zegt hij. “Zij mogen ook doen met het pand wat ze willen. Het is Russisch staatseigendom. Maar er zit geen bescherming meer op vanwege het opschorten van het handelsverdrag.”

De krakers zeggen er nu dan ook gewoon te blijven. “Als er een uitzettingsbevel komt, gaan we dat negeren. Dan moeten ze maar met de Mobiele Eenheid komen en wensen we ze succes.”

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.