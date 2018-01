Pand Prinsengracht gekraakt door 'Kinderen van Mokum'

Dat blijkt uit een bericht dat ze plaatsten op de website Indymedia.nl. De krakers zouden in drie leegstaande appartementen boven café Bouwman verblijven.



De groep bestaat naar eigen zeggen uit Amsterdamse jongeren, geboren en getogen in de stad. Ze protesteren op deze manier tegen het tekort aan betaalbare woningen in de stad, terwijl 'hotels en Airbnb's uit de grond schieten'. 'De gemeente doet niets, pandeigenaren doen niets en daarom doen wij het zelf.'



De huizen zijn volgens hen bedoeld om in te wonen 'en wij Amsterdamse jongeren worden compleet in de knel gedrukt bij de zoektocht naar een dak boven ons hoofd'.



Onveilige woning

De eigenaar van het pand, Michael van de Kuit van Nedstede, is op de hoogte van de kraak van het pand, dat leegstaat in afwachting van een bouwvergunning voor een klein hotel. Hij zegt zondagavond echter alleen een groep van 40 tot 50 buitenlandse krakers te hebben aangetroffen.



Van de Kuit zag hoe het pand werd ingenomen en stapt naar de rechter. Hij wil de krakers er nu via een kort geding uit krijgen. "Er is verbouwd, gesloopt, er is geen douche, geen wc of keuken. Het is op dit moment een onveilige woning en ik wil niet dat er ongelukken gebeuren."



Wegpesten

Ook zegt Van de Kuit niets te weten van het 'wegpesten van de laatste bewoner', waar de krakers in hun bercht van spreken. "Alle huurders is gevraagd of ze zouden willen verhuizen en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarmee hebben ze ingestemd en allemaal zijn ze geholpen aan een nieuwe woning."



De politie bevestigt dat de woning is gekraakt en is in afwachting van de aangifte.