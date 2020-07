Pand op de Keizersgracht gekraakt

De politie zegt op de hoogte te zijn dat een groep mensen het pand binnen is gegaan, maar heeft nog niet vastgesteld dat het om een officiële kraakactie gaat. Daarvoor moet eerst aangifte worden gedaan, legt een woordvoerder uit, en moet de eigenaar van het pand zich melden.

Al tien jaar geldt er een landelijk kraakverbod. In Amsterdam betekende dat niet het einde van de praktijken: in 2015 werden er nog 220 panden gekraakt. In de opeenvolgende jaren nam het aantal kraakacties fors af, in 2018 ging het om 74 panden. Dit heeft vooral te maken met het economische succes van de stad: van langdurige leegstand is nog maar nauwelijks sprake.

Ontruimingen

Eind vorig jaar kondigde burgemeester Femke Halsema nieuwe regels aan om kraken onaantrekkelijker te maken. Volgens het herziende beleid moet de politie sneller ingrijpen bij kraakacties. Ook zou de politie ontruimingen niet meer van tevoren aankondigen, zodat krakers makkelijker kunnen worden aangehouden en geregistreerd.

Buurtbewoners en Amsterdamse politici laten zich afkeurend uit over de krakers van het pand op de Keizersgracht. CDA-raadslid Diederik Boomsma, in gesprek met PowNews: “Iedereen moet zich gewoon aan de wet houden, en dat geldt zeker ook voor krakers.”