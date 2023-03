Pand gekraakt aan Binnenkadijk: ‘Asociaal dat een woning in deze tijden zo lang leegstaat’

De gekraakte woning aan de Binnenkadijk. Beeld Jennifer Gijrath

“Dat krijg je ervan,” zegt een buurtbewoner. Hij haalt zijn schouders op en kijkt omhoog naar het gekraakte pand. “Ik vind het volkomen terecht.”

Op de bovenste verdieping van een oud pakhuis aan de Binnenkadijk, tussen de Laagte Kadijk en het Entrepotdok, wappert sinds zondag een spandoek: ‘Stop de asociale verkoop van sociale woningen, kraak de crisis.’ Hoewel het appartement dinsdag al werd gekraakt, maakte het kraakcollectief dit zondag pas kenbaar om een spoedontruiming te voorkomen.

Het gaat om een groepswoning van 226 vierkante meter. De woning heeft vier zelfstandige eenheden en een gedeelde keuken, wc en douche. Zelf geven de krakers aan dat ze met ‘een paar’ mensen zijn ingetrokken, buren gokken dat het om vier à vijf personen gaat.

Leegstand

Buurman Erik Heijdelberg merkte een week geleden al wat beweging in het appartement naast het zijne: voetstappen, een open raam, een waterkoker in de vensterbank. Niks geks, ware het niet dat de woning al zeven maanden leegstond.

“Zo’n pand behoort toe aan alle Amsterdammers, niet alleen De Alliantie,” zegt Heijdelberg. “Ik vind het asociaal dat een woning in deze tijden zo lang leegstaat.” Volgens Heijdelberg had er ook een tijdelijke bestemming voor de woning gevonden kunnen worden, zoals een vluchtelingenopvang.

Het pand werd voorheen verhuurd aan een woongroep. Toen de hoofdhuurders overleden, werd het huurcontract per 28 februari 2021 beëindigd. De leden van de woongroep moesten het pand in september 2022 verlaten. “We zijn volop aan werk om dit pand een goede bestemming te geven,” aldus een woordvoerder van De Alliantie. “De grootte van het pand en het feit dat het behoorlijk uitgewoond is, maken dat dit pand niet meteen doorverhuurd kan worden.”

Maatschappelijk

Ook laat De Alliantie weten het pand graag te willen verhuren aan een maatschappelijke organisatie die verschillende mensen kan huisvesten. “We hebben de mogelijkheden inmiddels met een aantal organisaties besproken en onderzocht. Als dat toch niet lukt, dan is de andere optie dat het pand wordt gesplitst en verhuurd aan verschillende huurders.”

Op briefjes aan de muur stellen de krakers zich voor als ‘de nieuwe buren’. ‘Wij zijn bekend met uw strijd tegen het plan van De Alliantie om 140 appartementen in het Entrepotdokcomplex te gaan verkopen,’ schrijven ze. ‘Een schandalig voorstel dat de sociale woningvoorraad in Amsterdam gaat verkleinen en een werkelijk uniek socialistisch project gaat vernietigen.’

Verkoop

In november maakte De Alliantie bekend 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok te willen verkopen. Bewoners en politieke partijen waren verbolgen over die voornemens. In december werd de verkoop gepauzeerd zo lang de gemeente en woningcorporatie geen consensus kunnen bereiken over de regels waaraan de corporatie moet voldoen.

Hoewel het gekraakte pand zich in een ander complex bevindt, ageren de krakers ook tegen deze verkoop van sociale huurwoningen aan het Entrepotdok. “De krakers willen de leegstand in deze wooncrisis aan de kaak stellen,” zegt Susan van Putten, voorzitter van de bewonerscommissie van het Entrepotdok. “Die doelstelling delen wij. Maar als De Alliantie de woning voor een sociaal doel bestemt, is dat prima. We zullen daar scherp op zijn.”

De Alliantie zegt goed contact te hebben met de krakers. “We zijn in gesprek om te bekijken hoe we tot een werkbare oplossing kunnen komen.” De krakers wilden geen reactie geven.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: