Pand beschoten in Noord, daders gevlucht

Beeld ANP

De schietpartij vond rond 3.00 uur donderdagnacht plaats. De dader is gevlucht, meldt de politie. In de voorgevel van het getroffen pand zijn meerdere kogelinslagen gevonden. Ook lagen er meerdere kogelhulzen op straat.

Of de kogels bedoeld waren voor een persoon en daarbij per ongeluk de voorgevel van het gebouw hebben geraakt, of dat het om een bewuste beschieting van het pand gaat, kan de politie niet zeggen. Vooralsnog zijn er volgens een woordvoerder geen aanwijzingen dat er een persoon is beschoten.