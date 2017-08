Pakketbezorger gebeten door agressieve hond in West

De bezorger belde donderdagmiddag aan bij een huis op de Wittgensteinlaan in Slotervaart. Toen de bewoner de deur opende, vloog er een extreem agressieve Amerikaanse bulldog de deur uit, die de bezorger in zijn buik begon te bijten.



Het lukte de man om op de hond te gaan zitten, en hem zo in bedwang te houden. Volgens een politiewoordvoerder moest hij voor zijn leven vechten. "Blijf op die hond liggen, zeiden politieagenten. Anders gaat hij ons allemaal pakken. Zo'n sterke hond was het," vertelt de bezorger aan AT5.



Agenten wisten het wilde dier even later met een vangstok te grijpen. De hond overleefde het niet, waarschijnlijk door zuurstoftekort. De bezorger wil aangifte doen tegen de eigenaar van het dier.



Taakstraf

Een 6-jarig meisje werd vorig jaar meerdere keren in haar gezicht gebeten door een wilde pitbull, nadat zij door een hek een binnentuin in West binnenkroop. Het meisje moest geopereerd worden aan haar verwondingen.



Afgelopen juli oordeelde de rechter dat de eigenaresse een onaanvaardbaar risico heeft genomen door haar hond onaangelijnd in de binnentuin te laten lopen. Ze wist dat de hond niet ongevaarlijk was. De vrouw werd veroordeeld voor 180 uur taakstraf, waarvan 60 voorwaardelijk. Ze krijgt een proeftijd van 2 jaar.



