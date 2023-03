Pakhuis de Zwijger krijgt toch landelijke subsidie na beroep tegen ministerie

Pakhuis de Zwijger krijgt toch een landelijke subsidie van 250.000 euro. Beeld PHIL NIJHUIS/ANP

Pakhuis de Zwijger had beroep aangetekend nadat de subsidieaanvraag uit 2020 was afgewezen. Het Pakhuis vroeg in 2020 subsidie aan om het nationale debatcentrum te worden in de basisinfrastructuur (de onmisbare culturele instellingen), waar een subsidiebedrag van 250.000 euro bij hoort.

Dat geld werd niet toegekend; voor de functie ‘nationaal debatcentrum’ was slechts één plek toe te wijzen en die ging naar De Balie, besloot de Raad van Cultuur. Die stelde onder meer dat Pakhuis de Zwijger te veel op Amsterdam gericht zou zijn en te veel de focus legt op stedelijke vraagstukken. Pakhuis de Zwijger ontkende dat en maakte bezwaar tegen de afwijzing. De rechter gaf het debatcentrum in februari gelijk.

Goed overleg

Wat dat in de praktijk zou betekenen, hing af van gesprekken tussen het ministerie en Pakhuis de Zwijger. De twee partijen hebben in ‘goed overleg’ een overeenkomst gevonden, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur). Er ligt nu een vaststellingovereenkomst waarbij Pakhuis de Zwijger ‘gelijkgesteld wordt’ aan instellingen in de Bis.

Het is juridisch namelijk niet mogelijk om in de loop van het jaar organisaties aan de Bis toe te voegen. In de praktijk komt het op hetzelfde neer: Pakhuis de Zwijger krijgt een meerjarige subsidie van 250.000 euro toegekend. Dat komt bovenop de 450.000 euro subsidie van de gemeente Amsterdam.

Maurits Groen, voorzitter van de Raad van Toezicht en interim directeur van Pakhuis de Zwijger, is tevreden met het besluit. “Het belangrijkste is dat we de erkenning hebben gekregen voor het belang van ons cultuur- en debatcentrum en nu zeker vier jaar dit subsidiebedrag krijgen. Dat is vrij te besteden, dus het geeft ons meer vrijheid en meer zekerheid.”

Angstcultuur

Het tekenen van de overeenkomst loopt enige vertraging op omdat de directie van Pakhuis de Zwijger eerder deze maand opstapte, na onderzoek van Het Parool over een angstcultuur op de werkvloer. Dat heeft verder geen invloed gehad op de subsidiegesprekken, omdat die al waren afgerond toen deze onthullingen naar buiten kwamen, aldus de woordvoerder van het ministerie. “Dit besluit betekent wel dat, als de overeenkomst straks wordt getekend, Pakhuis de Zwijger zich committeert aan de good governance-code die geldt voor culturele instellingen.”

