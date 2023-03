Pakhuis de Zwijger benoemt interim-directeur na beschuldigingen van wangedrag

Pakhuis de Zwijger. Beeld Desiré van den Berg

Westerhof (57) is directeur van een adviesbureau en heeft veel ervaring als (tijdelijk) leidinggevende in en rond de culturele sector. Hij speelde een belangrijke rol in de organisatie van Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa in 2018. Ook was hij enkele jaren directeur van filmhuis en cultureel podium Lux in Nijmegen. De afgelopen maanden was hij zakelijk directeur van Sexyland World in Amsterdam-Noord. Daarnaast is hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Heerenveen.

Pakhuis de Zwijger zit zonder directie sinds Fransen en diens echtgenote en adjunct-directeur Hester Tiggeloven begin deze maand terugtraden. Aanleiding was een artikel in Het Parool, gebaseerd op gesprekken met 33 veelal anonieme oud-werknemers. Van hen bevestigden 28 regelmatige woede-uitbarstingen van Fransen, 18 zeiden vanwege de onveilige werksfeer te zijn vertrokken en ook spraken 18 oud-medewerkers van een angstcultuur.

Geen signalen

De raad van toezicht, die zegt nooit een signaal te hebben gekregen over onveiligheid, laat een extern bureau onderzoek doen naar de situatie op de werkvloer. Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) zei na een gesprek met personeelsleden dat ook mensen die nu nog bij Pakhuis de Zwijger werken, zich onveilig voelden onder Fransen.

Westerhof verwacht niet dat de gebeurtenissen zijn werk zullen belemmeren. “Als ik ergens binnen kom hou ik me niet zo bezig met wat er in het verleden is gebeurd. Ik neem de nieuwe situatie als uitgangspunt en ga van daaruit aan de slag.”

Volgens Westerhof is het uitgangspunt dat hij een beperkte periode de leiding in handen zal hebben. “We denken in maanden, niet in jaren.” Begin volgend jaar moet het debatcentrum nieuwe subsidieaanvragen indienen bij het Rijk en de gemeente Amsterdam.