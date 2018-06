Pact: nog hardere maatregelen nodig tegen de drukte

Natuurlijk worden ondernemers geraakt, maar soms is het nodig offers te brengen

"Natuurlijk worden ondernemers geraakt door dit soort scherpe maatregelen," zegt Pim Evers van Horeca Amsterdam, tevens eigenaar van tien zaken in de stad, waaronder Disco Dolly en de Bloemenbar. "Soms is het nodig offers te brengen voor een mooiere stad. Want die is in het belang van iedereen, ook van horecaondernemers."



In gesprek

De belangenbehartigers van de binnenstad waarschuwen voor het waterbedeffect, waarbij de drukte zich vanuit de binnenstad verspreidt over de rest van de stad.



In het centrum gelden strenge maatregelen, zoals een beperking van horeca, een verbod op de bierfiets, een stop op toeristenwinkels en een vergunningsplicht voor rondleidingen voor grote groepen op de Wallen.



Het gevolg is dat de bierfiets is uitgeweken naar delen van West, zoals de Spaarndammerbuurt, dat grote groepen zich verplaatsen en dat nieuwe horeca verrijst in de gebieden rondom de binnenstad: de Javastraat, rondom de Hallen, Bos en Lommer.



"Dat zien we gebeuren in de negentiende-eeuwse ring rondom het centrum. Ook daar zit niemand te wachten op een monocultuur of een verplaatsing van groot­stedelijke problematiek," aldus Koster.



Vandaar het pleidooi voor uitbreiding van het verbod op toeristenwinkels naar andere drukke gebieden in de stad en van de horecastop.



Met dit pact hopen de drie partijen in gesprek te komen met het nieuwe gemeentebestuur. "We willen graag helpen," aldus Iping. "Participeren is veel beter dan mopperen achteraf."



