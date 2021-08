Paco Voorhans (1971-2021): koning sfeerbeheer met als levensmotto ‘lief zijn’

Paco Voorhans veranderde met ’t Kollektief het slechte imago van beveiligers aan deuren van clubs en op festivals en was uitvinder van de Quarantainer. ‘Paco was een van de bouwstenen van Amsterdam.’

De uitvaart van Paco Voorhans afgelopen donderdag begon met het nummer Lust for Life van Iggy Pop, want levens­lust typeerde hem. Als vijftienjarige ­belandde Voorhans halverwege de ­jaren tachtig, via pleeggezinnen en opvangtehuizen in de Amsterdamse kraakscene. Daar werd hij net als veel andere weglopertjes liefdevol opgevangen. Frank de Best kent Voorhans nog uit die tijd: “Niet iedereen redde het in die wereld, maar Paco was ­anders, hij wilde iets van zijn leven maken en dat is hem goed gelukt.”

‘Koning sfeerbeheer’

Voorhans volgde het Meubileringscollege en ging bij De Melkweg werken als portier. De Best: “In die tijd waren beveiligers klootzakken. Paco vond dat het beter kon, vriendelijker. Samen richtten we ’t Kollektief op. We begonnen op Ruigoord, ADM en NDSM en werkten al snel op alle grote festivals van Amsterdam. Paco’s motto was ‘lief zijn’. Met zijn grote lach en rustige voorkomen wist hij de agressiefste bezoeker nog rustig te krijgen. Rocco Veenboer van Awakenings noemde hem na zijn overlijden niet voor niks ‘Koning Sfeerbeheer’.”

Toen ruim vijf jaar geleden kanker werd geconstateerd in zijn been, verkocht Voorhans zijn aandeel in het beveiligingsbedrijf om het rustiger aan te gaan doen, samen met ­grote liefde Inge. Maar stilzitten was niet een van zijn kwaliteiten, hij startte een nieuwe onderneming, Varen met Vrienden, met vriend ­Leonard Wiegmans, die hem ‘bruut lief’ noemt.

Quarantainer

Na een paar jaar schoon te zijn geweest, kwam de kanker in 2019 terug, dit keer bleek het ongeneeslijk. Voorhans weigerde op te geven, vorig jaar nog ontwikkelde hij samen met Event Care de Quarantainer, een ­mobiele ontmoetingsplek voor risicogroepen tijdens de lockdown, hij haalde er het wereldnieuws mee.

Goede vriend Paul du Pon: “Paco was een hardwerkende perfectionist, een positieve realist, niet vies van een tikje ijdelheid. Hij maakte graag harde grappen: ‘Een dag niet gekankerd is een dag niet geleefd,’ zei hij dan. Paco streed niet tegen kanker, de kanker streed tegen Paco.”

“Paco heeft meer uit het leven gehaald dan de meeste mensen van zijn leeftijd. Hij was een voorbeeld voor velen en een van de bouwstenen van Amsterdam,” zegt zijn vriend Jaro Renout van café Checkpoint Charlie.

Voor zijn vijftigste verjaardag organiseerden vrienden een lawaaidemonstratie voor zijn deur. Voorhans liet toen weten te stoppen met de chemobehandelingen. Tot het laatste moment hield hij de regie, na zijn ­euthanasie verraste hij vrienden en familie op zijn uitvaart met een ontroerende speech. Hij laat zijn weduwe Inge en kat Oe achter.