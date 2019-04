Paasdrukte: Amsterdam zet zich schrap voor massa's toeristen

Het GVB verwacht iets meer drukte, 'maar niets dat we niet kunnen opvangen', aldus een woordvoerder. Het vervoer­bedrijf kijkt met de gemeente of tweede paasdag in verband met het mooie weer extra veerboten worden ingezet.



De woordvoerder is onzeker over de rol die het mooie weer gaat spelen bij de drukte in het openbaar vervoer. "Aan de ene kant zou je denken dat mensen dan meer gaan lopen, aan de andere kant zou het ook kunnen dat mensen dan liever in de tram dan in de metro zitten. We blijven het in de gaten houden."



Schiphol

Twee jaar geleden verslikte Schiphol zich in de topdrukte van de meivakantie. Overvolle vertrekhallen, rijen tot buiten de terminals en passagiers die over de snelweg liepen in vergeefse pogingen om nog hun toestel te halen.



De rappe groei van het vlieg­verkeer die de luchthaven de jaren daarvoor had toegestaan, bleek niet opgewassen tegen de beperkte capaciteit van de vertrekhallen en platforms.