Paardenkoetsen volgend jaar de stad uit

De gemeenteraad nam hiertoe woensdagavond een initiatiefvoorstel aan van Partij voor de Dieren. Dit betekent dat er geen nieuwe vergunningen meer worden verstrekt. De vergunningen voor de huidige paardenkoetsen, die meestal vertrekken vanaf de Dam, verlopen in april 2019. Zij krijgen dat ook geen nieuwe meer.



Volgens Partij voor de Dieren groeit de weerstand in de drukke stad tegen toeristische attracties als paardenkoetsen. Die nemen veel ruimte in en bevorderen het welzijn van de dieren niet. "Op de heetste dagen van 2017 stonden de paarden in de volle zon op de Dan te wachten op klanten."



Het college was positief over het voorstel, dat met een linkse meerderheid is aangenomen.