Paard van Noord is terug

Fotoserie toont wanbeheer van afval

Volgens onderzoek van de Wereldbank genereert de wereldbevolking dagelijks ten minste 3,5 miljoen ton vast afval per dag, tien keer zo veel als een eeuw geleden.



Als er geen maatregelen worden genomen zal de dagelijkse afvalberg aan het eind van deze eeuw nog drie keer zo groot zijn. Documentairefotograaf Kadir van Lohuizen reisde anderhalf jaar de wereld over en registreerde de afvalbeheersystemen in zes steden (Jakarta, Tokio, Lagos, New York, São Paulo en Amsterdam).



Van Lohuizens serie - door World Press Photo bekroond met de eerste prijs in de categorie 'milieu/series' - toont het beheer, of liever wanbeheer, van afval in verschillende samenlevingen.



Amerikanen gooien gemiddeld per maand hun eigen gewicht aan afval weg. In Japan is dat slechts twee derde. In Amsterdam wordt het restafval verbrand, in Jakarta komt alles op stortplaatsen terecht, waar mensen tussen het vuil zoeken naar recyclebare materialen.



"Als de wereld niet na wil denken over afvalreductie en afval gaat zien als een grondstof, zullen toekomstige generaties verdrinken in hun eigen afval," sombert Van Lohuizen.



World Press Photo 2018. T/m 22 juli in De Nieuwe Kerk op de Dam.